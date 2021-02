Le vetrine Frigomeccanica, Made in Italy all'avanguardia da 40 anni

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 19:30

Vetrine all'avanguardia e piacevoli da guardare

Vetrine dotate di un sistema di controllo da remoto





a oltre 40 anni lerealizzate dal Grupposono state un’ottima sintesi di tecnologia ed estetica. Sono gioielli progettati per offrire prestazioni all'avanguardia, risultando allo stesso tempo piacevoli da guardare.Tutte le soluzioni di Frigomeccanica sono state pensate e sviluppate per soddisfare le esigenze dei propri clienti, a cui l'azienda vuole offrire un servizio dicompleto e personalizzato. Tra i suoi prodotti, una linea esclusiva di vetrine professionali per gelati, pasticcini e praline.Le vetrine di Frigomeccanica sono dotate dele connettività 4.0, un'per la gestione remota del banco in rete, con servizio di messaggeria "push" ed invio dei dati di funzionamento verso piattaforma cloud.Il sistema di connettività di Frigomeccanica è idoneo per accedere al"Industria 4.0".Per informazioni: www.frigomeccanica.com