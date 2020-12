Sostenibilità: l’alternativa alla plastica si mangia. Da Wisefood cannucce e cucchiaini commestibili

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 11:00

La cannuccia commestibile assorbe il sapore della bevanda senza ammorbidirsi

Il cucchiaino da gelato è anche un biscotto

partire dal 3 luglio 2021 entrerà in vigore la Direttiva europea che vieterà tutta la, compresa di quella a base organica e biodegradabile. Offrirealla plastica monouso e quindi portare una soluzione al problema della plastica è al centro delle strategie e dei progetti di, azienda tedesca con produzione in parte italiana.Il primo prodotto brevettato è stata una. Una soluzione per assicurare che in momenti di svago, come durante un aperitivo, il cliente possa stare certo di dove va a finire quello che consuma.La commestibilità è la componente originale di questo prodotto -- perché favorisce un’esperienza diversa e innovativa per il consumatore tranquillizzandolo. La sua cannuccia non finisce nel mare, non ha bisogno di particolari condizioni ambientali per decomporsi, ritorna effettivamente natura se non mangiata prima.La cannuccia commestibile nel suo utilizzo è uguale a quella tradizionale. È rigida e anche stando nel drinke non rende difficile la fruizione della bevanda. Dura infattiper poi ammorbidirsi, pronta per essere mangiata dopo l’ utilizzo. Inoltre, non intacca il sapore della bevanda ma assorbe il suo sapore rendendo laalla fine della bibita ancora più interessante, perché capace di cambiare sapore ogni volta che si beve qualcosa di diverso.La gamma delle alternative commestibile è destinato ad ampliarsi. Wisefood ha introdotto anche cucchiaini da gelato, palettine da caffé, bacchette cinesi, agitatori da cocktail e cake pop.Alla base di questi prodotti utili su più fronti, un ingrediente comune: la, uno scarto riciclato dalla produzione del succo di mela. Per Wisefood, infatti, la sostenibilità inizia dal processo produttivo.Per informazioni: www.wisefood.eu