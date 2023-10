Cattel, scelti i 13 disegni più belli che verranno inseriti nei calendari

Ancora una volta, l'arte e il buon gusto sono al centro del progetto Calendari e Agende 2024 di Cattel. Dopo aver dedicato il 2023 ai borghi più belli d'Italia, l'azienda si è rivolta ai bambini e al loro mondo colorato e fantasioso come fonte d'ispirazione. I bambini sono stati i protagonisti chiamati a dare vita alle pagine di un intero anno di impegni e appuntamenti. I preziosi disegni sono stati raccolti nel mese di giugno, in seguito al lancio del concorso "Il ristorante del futuro", rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. Il pubblico ha poi selezionato i 13 disegni più belli, che verranno inclusi nelle agende e nei calendari distribuiti da Cattel tra i dipendenti, i clienti e i fornitori.

Gli artisti selezionati dal pubblico hanno provato grande soddisfazione, ma anche gli altri partecipanti hanno condiviso la gioia, dato che l'azienda ha organizzato un evento dedicato ai bambini, chiamato "Mani in pasta", tenutosi nella sede di Cattel. Durante questo evento, i bambini hanno avuto l'opportunità di cucinare dei missili di pasta frolla guidati dalla chef Cuoca Giuliva. Questi missili simboleggiavano l'idea di ristoranti del futuro: luoghi inclusivi e accoglienti, situati sia in mare che in cielo, dove tutti possono accomodarsi, conversare e gustare le specialità offerte.

L'arte, in tutte le sue forme, soprattutto quando si lega al buon cibo, è il tema tradizionale scelto da Cattel per decorare i calendari e le agende ogni anno. Esempi precedenti includono le storiche immagini pubblicitarie degli anni '20 di noti marchi del settore alimentare, utilizzate nel 2022 in collaborazione con il Museo Nazionale Collezione Salce, e le meravigliose foto dei borghi più belli d'Italia e dei loro sapori utilizzate nel 2023, grazie alla collaborazione con l'associazione I Borghi più belli d'Italia. Quest'anno, però, la creatività, la spontaneità e la freschezza dei 13 giovani artisti hanno superato tutte le aspettative.

