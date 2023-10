“La Pergola” di Heinz Beck chiude per restyling dal 18 novembre fino ad aprile 2024

Il ristorante La Pergola del "Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel", resort che sovrasta lo skyline di Roma, ha annunciato un imminente progetto di ristrutturazione e rinnovamento completo dell'arredamento interno. Questa iniziativa è stata affidata allo studio Jouin Manku di Parigi e trae ispirazione dalla città di Roma, con l'obiettivo di valorizzare le opere d'arte già presenti e di mettere in evidenza effetti di illuminazione come elemento distintivo. Al momento, i dettagli completi del progetto sono riservati e saranno svelati al termine dei lavori e per consentire l'esecuzione di queste importanti modifiche, il ristorante chiuderà a partire dal 18 novembre 2023 e prevede di riaprire nella sua nuova veste alla fine di aprile 2024.

«Sono davvero felice ed entusiasta di festeggiare il 30° anniversario de La Pergola con una veste completamente nuova che, però, rispetterà la timeless elegance che la contraddistingue da sempre. Tante sono le ricerche che abbiamo fatto e che stiamo facendo per poter offrire ai nostri ospiti un'esperienza sempre più totalizzante ed emozionante. Non vedo l'ora di potervi accogliere nelle nostre nuove sale» ha commentato lo chef del ristorante Heinz Beck.

La storia e i riconoscimenti del ristorante La Pergola

Inaugurato nel 1994, è stata la prima creatura di Heinz Beck, che grazie alla sua presenza ha ottenuto tutti i possibili riconoscimenti - citiamo per tutti le ambite tre stelle Michelin, dal novembre 2005. Affermatosi tra i ristoranti più rinomati in Italia, la sua fama ha subito varcato i confini nazionali, diventando una delle mete preferite degli intenditori mondiali di alta cucina.

Lo chef del ristorante “La Pergola”, Heinz Beck

E per Alessandro Cabella, Managing Director del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, «è un onore annunciare il restauro del ristorante La Pergola. Il Rome Cavalieri, nei suoi 60 anni di attività, è sempre stato al passo con i tempi e si è saputo rinnovare in linea con le aspettative dei viaggiatori più esigenti. Oggi sentiamo la necessità di un completo restyling a La Pergola di Heinz Beck, per offrire un'esperienza sempre più esclusiva di alta cucina, in un ambiente unico a Roma. Questo è solo il primo passo di un piano di progetti di ristrutturazione che gradualmente coinvolgerà tutto l'hotel».

La Pergola e il restyling dello studio Jouin Manku di Parigi

«Abbiamo voluto invitare l'essenza di Roma all'interno del ristorante, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria arricchita ulteriormente da una vista mozzafiato sulla città, dove il tangibile e l'intangibile si fondono in un luogo unico» le anticipazioni di Patrick Jouin e Sanjit Manku, un duo originale, multi-culturale e innovativo di designer e architetti che interpretano un mestiere in cui la moderna produzione industriale incontra l’antica tradizione dell'artigianato.

Patrick Jouin e Sanjit Manku si occuperanno del restyling de “La Pergola” (credits: Design & Contract)

«Ogni progetto è unico. Ogni progetto è una coreografia. Momenti ed esperienze inestricabilmente interconnessi tra loro, che alla fine formano un insieme. È così che li vediamo, è così che li sviluppiamo, esaminando attentamente ogni nuovo passo perché sia in perfetta sintonia con le nostre intuizioni. Uno spazio attrae oggetti, materiali e, soprattutto, persone. Si scrivono storie. I ricordi vengono incisi, forse per sempre. Cerchiamo sempre di dare a ogni luogo quel qualcosa in più che renda questi momenti perfetti». Con collaborazioni prestigiose con eccellenze internazionali, come Pierre Hermé e Van Cleef & Arpels, lo studio sviluppa una dialettica creativa dedicata alla pianificazione degli spazi e ai progetti di design architettonico.