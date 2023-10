Da Milano alle Maldive con un volo privato di BeOnd da 4mila euro

Quattromila euro per volare da Milano Malpensa alle Maldive (andata e ritorno) a bordo di un aereo di lusso con sedili business, pilota privato e con pasti a bordo da stella Michelin - e non di certo con la presenza di uno chef come intitola un po' esageratamente il Corriere della Sera. Oggi si può con BeOnd, prima compagnia aerea leisure premium al mondo. Il debutto della tratta è previsto per fine marzo 2024 (ed opererà due volte a settimana): «C'è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da BeOnd - ha dichiarato il direttore commerciale di Beond, Sascha Feuerherd, alla presentazione dell'azienda a Milano. I milanesi più esigenti apprezzeranno l'esperienza di BeOnd e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi. Siamo grati per il supporto che abbiamo ricevuto dall'aeroporto di Milano-Malpensa e non vediamo l'ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito».

BeOnd, la prima compagnia leisure premium al mondo

BeOnd, l'aereo utilizzato e le tariffe disponibili per volare da Milano alle Maldive

Il velivolo utilizzato all'inizio dell'avventura leisure di BeOnd sarà un Airbus A319 con 44 sedili business che, all'evenienza, si trasformano in letti. L'aereo, che ha quasi vent'anni ed è stato impiegato origariamente dalla compagnia low-cost easyJet, prevede file da due sedili a destra e due a sinistra con in mezzo il corridoio. Ulteriori Airbus faranno poi il loro ingresso in flotta tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. «È la realizzazione di un sogno che ho avuto 20 anni fa - ha affermato Max Nilov, chief strategy officer di BeOnd e fondatore. Ho sognato questa compagnia aerea, questo aereo e questa esperienza da far vivere ai passeggeri. Abbiamo creato un’esperienza premium abbinata a una filosofia che non ha eguali» ha poi concluso.

L'aereo business di BeOnd consta di 44 sedili trasformabili in letti

Il costo per persona, come già annunciato, si attesta approssimativamente a circa 4mila euro per un biglietto di andata e ritorno. E un'indagine sul sito web di Beond rivela che ci sono tre opzioni tariffarie disponibili: la tariffa "Delight", la più economica, ma priva dei servizi di autista privato e accesso alle lounge. Poi ci sono le opzioni "Bliss" e "Opulence". Quest'ultima è la più costosa, in quanto, a differenza di "Bliss" (che include il trasferimento e l'accesso alle lounge), offre la possibilità di portare bagagli più pesanti e consente la modifica gratuita della prenotazione.