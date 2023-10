Wizz Air migliore compagnia aerea low-cost 2023 in Europa

Wizz Air è stata riconosciuta come la migliore compagnia aerea low cost in Europa nel 2023 dai World Travel Awards. Questo premio è stato assegnato all'azienda ungherese, che è stata elogiata per essere la compagnia aerea low cost leader in Europa e per essere la compagnia aerea a più rapida crescita e più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale.

Wizz Air è la migliore compagnia aerea low-cost in Europa 2023

«Siamo onorati che la giuria abbia scelto Wizz Air per questo prestigioso premio - ha dichiarato András Radó, senior communications manager di Wizz Air. Accresce la nostra convinzione che un servizio di alto livello per i clienti e un'offerta di voli sostenibili siano la strada giusta da seguire».

Perché Wizz Air è una delle compagnie aeree più sostenibili al mondo?

Wizz Air si impegna da tempo a essere una pioniera delle pratiche aeronautiche sostenibili. Questo impegno si riflette nell'uso di aeromobili a basso consumo di carburante, negli investimenti orientati alla riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di CO2. Inoltre, a bordo dei suoi aeromobili, la compagnia utilizza sedili in pelle riciclata e posate biodegradabili. La compagnia è anche elogiata per promuovere la diversità, con la presenza di rappresentanti di 100 nazionalità diverse nel suo gruppo.

Gli altri premi conquistati dalla low-cost Wizz Air

Questo premio si aggiunge ad altri riconoscimenti che confermano l'eccellenza di Wizz Air. La compagnia è stata recentemente designata come una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia di valutazione della sicurezza e dei prodotti a livello globale. Inoltre, Wizz Air è stata nominata Compagnia aerea dell'anno sia nel 2019 che nel 2023 agli Air Transport Awards. Nel 2021-2023, la compagnia è stata anche riconosciuta come la compagnia aerea low cost più sostenibile ai World Finance Sustainability Awards.