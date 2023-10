Sommelier Astemio, grazie ad Ais Puglia il vino è strumento di inclusione

Sembra un ossimoro, un paradosso, una contraddizione in termini. Eppure il progetto sociale di Sommelier Astemio assume una grande importanza per tutti quei ragazzi con disabilità, che non possono consumare alcol, ma che tuttavia vogliono conoscere quanto più possibile sul mondo del vino.

Sommelier Astemio, il progetto di Ais Puglia - dal sito internet di Ais

In Puglia tutto questo è possibile grazie alla sezione regionale dell'Ais, l'Associazione Italiana Sommelier, nello specifico della divisione di Bari. Grazie a Sommelier Astemio, per l'appunto, anche tutti coloro che non possono bere vino ora possono conoscerne (per quanto possibile) pregi e difetti, peculiarità e caratteristiche, attraverso l'analisi olfattiva e visiva.

Che cos'è e come è nato il progetto di Sommelier Astemio

Come specifica la pagina di Ais Italia: "Il Sommelier Astemio è un percorso didattico dedicato a ragazzi con bisogni educativi speciali. Nato ufficialmente con il primo corso di formazione organizzato a Bari nel marzo 2022, presso il Grande Albergo delle Nazioni di Bari, è frutto della tenacia del delegato barese, Raffaele Massa, e del lavoro dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia".

Studiati i migliori abbinamenti cibo vino

Dopo mesi e mesi di tenace lavoro – si legge – confronti e approfondimenti, Raffaele Massa e i suoi collaboratori, sostenuti da tutta la regione, sono approdati alla realizzazione di un vero e proprio programma istituzionale e permanente, ovvero uno specifico corso di formazione tenuto da docenti AIS, corredato da un apposito libro: Io valgo… Imparo a raccontare il vino. Attraverso il testo e le relative lezioni, gli studenti affrontano i temi fondamentali della didattica AIS (viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo) sviluppati attraverso un linguaggio semplice e chiaro, con illustrazioni, fumetti e didascalie idonee a essere comprese e ricordate.

Che cosa apprendono quindi gli aspiranti sommelier astemi? Apprendono tecniche sul servizio del vino, i migliori abbinamenti col cibo, a descrivere il prodotto attraverso la sola analisi visiva e olfattiva, acquisendo una vera e propria professionalità. A loro volta i docenti AIS, che hanno messo a disposizione competenza e impegno, adattano terminologia e classificazioni al linguaggio degli studenti, la cui genuina voglia di apprendere è più forte di qualsivoglia ipotetica difficoltà di comunicazione.