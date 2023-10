Ristoranti, 3 su 4 investono per risparmiare energia in cucina

Se dobbiamo iniziare con la notizia cattiva (che poi, aimè, notizia non è) sappiamo che nel 2022 il comparto della ristorazione ha dovuto sostenere bollette più che triplicate: bar e ristoranti hanno speso, infatti, in media circa 9 miliardi di euro per luce e gas, 6 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Nello specifico, la spesa per i bar è triplicata, passando dai 5.500 euro del 2021 ai 16mila euro del 2022. Stesso discorso per i ristoranti, che l’anno scorso hanno speso mediamente 34mila euro, a fronte degli 11mila del 2021. La notizia buona è che bar e ristoranti non si sono dati per vinti e anzi hanno cercato soluzioni intelligenti per risparmiare e rispettare l’ambiente. Secondo un’indagine condotta da Fipe (Federazione pubblici esercizi) -Confcommercio, infatti, oggi quasi il 76% dei titolari di ristoranti utilizza all’interno dei propri locali una o più apparecchiature ad alta efficienza energetica e tecnologia, mentre oltre il 18% le ha sostituite tutte con macchinari di ultima generazione. Solo il 5% non si è ancora adattato alle nuove tecnologie.

Ristoranti sempre più attenti all’efficienza energetica e alla sostenibilità

Questa attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica è emersa durante la tavola rotonda “Digitalizzazione e risparmio energetico: come cambia la cucina del ristorante” organizzata dalla Federazione in occasione di Host, la fiera mondiale dedicata al mondo dell’accoglienza e della ristorazione in corso a Milano. Al dibattito, coordinato dal direttore generale Fipe-Confcommercio, Roberto Calugi, hanno partecipato Glauca Vesperini (brand & marketing manager Angelo Po), Giacomo Di Raimondo (business developer CO2Save), Marco Stabile (chef patron Ristorante Ora d'Aria a Firenze) e Antonio De Luca (ceo Habble a TeamSystem Company).

Sostituire le apparecchiature: il primo step al ristorante per risparmiare

Per contrastare più efficacemente i rincari delle bollette, contenere i consumi e favorire il risparmio energetico, i ristoratori oltre ad interventi strutturali e spesso costosi (il 72% degli imprenditori ha in programma di effettuare da qui ai prossimi tre anni la sostituzione delle apparecchiature), possono adottare anche alcune piccole e semplici misure.

L’utilizzo della lavastoviglie solo a pieno carico e l’attenzione a tenere chiuse porte e finestre quando gli impianti di raffreddamento o riscaldamento sono in funzione sembrano essere gli accorgimenti più seguiti. Nel primo caso, infatti, si tratta di una best practice seguita da otto ristoratori su dieci, mentre nel secondo caso parliamo della quasi totalità dei pubblici esercizi, circa il 93%.

Risparmio energetico al ristorante: responsabilità anche del personale

«Quello del risparmio energetico nelle cucine e nelle sale dei nostri pubblici esercizi è un tema verso cui gli imprenditori si dimostrano sempre più sensibili - ha commentato il vicepresidente di Fipe-Confcommercio, Aldo Mario Cursano - Complice l’impennata delle bollette di luce e gas, negli ultimi mesi abbiamo assistito a una rinnovata consapevolezza di quanto le risorse a nostra disposizione siano preziose e, come tali, vadano gestite con cura e attenzione. Il risparmio energetico, però, non è una responsabilità dei soli titolari, ma passa anche per la sensibilizzazione del personale, al quale devono essere dedicati specifici momenti di formazione per contribuire in modo concreto all’obiettivo di una maggiore efficienza energetica delle nostre aziende».