Guida Ristoranti del Gambero Rosso, Reale e Osteria Francescana i migliori d'Italia

Sono stati ufficialmente presentati dal Gambero Rosso i migliori ristoranti d'Italia per il 2024. Tante conferme e anche qualche novità: se infatti aumentano di 7 unità i locali insigniti delle tre Forchette (il massimo riconoscimento possibile, ottenuto da chi è riuscito a totalizzare un punteggio di 90 o superiore), dall'altra ancora una volta Osteria Francescana di Massimo Bottura e Reale di Niko Romito (al centro non di poche polemiche, proprio con il Gambero, la scorsa estate) sono i ristoranti migliori del Paese. Il premio chef emergente va invece a Arianna Gatti, giovane cuoca di origini abruzzesi con il suo ristorante Forme a Brescia.

Niko Romito, con Bottura il punteggio massimo nella Guida Ristoranti

Di seguito l'elenco completo con la suddivisione per Regioni e relativi punteggi.

Massimo Bottura

Gambero Rosso, le tre Forchette del Piemonte



95 - Piazza Duomo - Alba (CN)

93 - Villa Crespi - Orta San Giulio (NO)

91 - Guido - Serralunga d'Alba (CN)

90 - Antica Corona Reale - Cervere (CN); Del Cambio – Torino

Gambero Rosso, le tre Forchette della Lombardia

93 - Da Vittorio - Brusaporto (BG) - Cracco in Galleria - Milano

92 - D’O - Cornaredo (MI) - Seta by Antonio Guida - Milano

91 - Lido 84 - Gardone Riviera (BS);

Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio (MN);

Ristorante Enrico Bartolini Mudec -

Milano; Berton – Milano

90 - Miramonti L’Altro - Concesio (BS)

Gambero Rosso, le tre Forchette del Veneto

94 - Le Calandre - Rubano (PD)

91 - La Peca - Lonigo (VI)

90 - Antica Osteria da Cera - Campagna Lupia (VE)

Gambero Rosso, le tre Forchette del Friuli Venezia Giulia

91 - Agli Amici dal 1887 - Udine

90 - Laite - Sappada (UD)

Gambero Rosso, le tre Forchette del Trentino Alto Adige

93 - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico/Bruneck (BZ)

I 16 migliori ristoranti del Centro Italia

Dall’Emilia Romagna al Lazio, altrettanti big che sono tutti conferme rispetto alla scorsa edizione. Se all'Osteria Francescana va il punteggio massimo, ad appena un punto di distanza c'è La Pergola di Heinz Beck.

Gambero Rosso, le tre Forchette dell'Emilia Romagna

96 - Osteria Francescana - Modena

Gambero Rosso, le tre Forchette della Toscana

93 - Enoteca Pinchiorri - Firenze

91 - Da Caino - Montemerano (GR)

90 - Lorenzo - Forte dei Marmi (LU);

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte - Viareggio (LU)

Gambero Rosso, le tre Forchette delle Marche

94 - Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN);

Uliassi - Senigallia (AN)

90 - Andreina - Loreto (AN)

Gambero Rosso, le tre Forchette del Lazio

95 - La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri - Roma

94 - Il Pagliaccio – Roma

92 - Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (RM); La Trota - Rivodutri (RI)

91 - Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma;

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma;

Imàgo dell'Hotel Hassler - Roma

90 - Glass Hostaria – Roma

Gambero Rosso, le tre Forchette del Sud Italia sono 8

Per il Sud il rappresentante massimo è il già citato Niko Romito: al Reale (unico rappresentante d'Abruzzo) assegnati 96 punti come a Massimo Bottura. In Campania sale in cima il Kresios di Giuseppe Iannotti (a lui anche il premio come Ristoratore dell’Anno), che affianca i 4 Tre Forchette in provincia di Napoli. In Puglia si segnala il nuovo ingresso del Pashà di Conversano.

Gambero Rosso, le tre Forchette dell'Abruzzo

96 - Reale - Castel di Sangro (AQ)

Gambero Rosso, le tre Forchette della Campania

93 - Torre del Saracino - Vico Equense (NA)

92 - Danì Maison - Ischia (NA);

Quattro Passi - Massa Lubrense (NA)

90 - Krèsios - Telese Terme (BN);

Taverna Estia - Brusciano (NA)

Gambero Rosso, le tre Forchette della Puglia

90 - Pashà - Conversano (BA)

Gambero Rosso, le tre Forchette della Sicilia

92 - Duomo - Ragusa

90 - La Madia - Licata (AG);

Signum - Salina (ME)

Guida Ristoranti del Gambero Rosso, Arianna Gatti è il cuoco emergente del 2024

Ad Arianna Gatti è stato assegnato questa mattina, a Roma durante la presentazione dell’edizione 2024 della Guida Ristoranti d’Italia, il premio Cuoco Emergente dal Gambero Rosso. Il riconoscimento, consegnato dal direttore editoriale Laura Mantovano nelle mani della chef di Forme, il fine dining di Brescia che ha aperto i battenti nel gennaio di quest’anno, viene conferito ai giovani talenti della ristorazione italiana in collaborazione con Acqua Panna – S. Pellegrino e, dal 2018, è intitolato ad Alessandro Narducci, giovane chef romano scomparso in quell’anno.

Ad Arianna Gatti il premio Chef Emergente

«Dall’inaugurazione di Forme – ha dichiarato Arianna Gatti – sono passati pochi mesi ed essere nominati Cuoco Emergente, dopo così poco tempo, è per me un grande onore. Ringrazio il Gambero Rosso, la mia brigata, il team di sala e la proprietà del ristorante, nella persona di Paolo Naoni, che ha saputo supportarmi». Classe 1991, Arianna Gatti è originaria di Forme, un piccolo borgo dell’Abruzzo in provincia de L’Aquila. Nel 2013 si è diplomata al 18° Corso Superiore di Cucina Italiana di ALMA. Dopo diverse esperienze professionali nel dicembre 2013 è entrata a far parte della brigata del Miramonti l’Altro di Concesio, dove, grazie al suo talento, ha ricoperto il ruolo di sous-chef. Nel 2018 ha inoltre partecipato, in Spagna, a un programma di aggiornamento nelle cucine del ristorante Casa Marcial e del Ricard Camarena Restaurant.

Guida Ristoranti Gambero Rosso, gli altri premi speciali

Presentata la nuova guida Ristoranti d'Italia

Qui di seguito tutti gli altri premi speciali assegnati dal Gambero Rosso:

Novità dell’anno: Coltivare, La Morra (CN)

Miglior proposta piatto di pasta: Taverna del Capitano, Massa Lubrense (NA)

Miglior pane in tavola, Petra Molino Quaglia, Palazzo Naiadi Rome Hotel, Roma

Ristorante che valorizza al meglio l'olio evo italiano: Da Caino, Montemerano (GR)

Miglior Creazione a base di formaggio:

Pomiroeu Giancarlo Morelli, Seregno (MB)

Giancarlo Morelli, Seregno (MB)

Grappolo d'Oro , Roma

, Roma

La Bul, Bari

Menu degustazione dell'anno: Il Viaggio - Piazza Duomo, Alba (CN)

Miglior proposta vegetariana:

Fàula di Casa di Langa , Cerretto Langhe (CN)

, Cerretto Langhe (CN)

Silene , Seggiano (GR)

, Seggiano (GR)

Sensi Restaurant, Amalfi

Miglior Pre-dessert: Le Granite del Comandante - Il Comandante del Romeo Hotel, Napoli

Il Pastry Chef dell'Anno: Titti Traina, Paolo Griffa al Caffè Nazionale, Aosta

Miglior Carta dei Vini, Tenuta Sette Ponti:

Peter Brunel, Arco (TN)

Arco (TN)

Osteria del Viandante , Rubiera (RE)

, Rubiera (RE)

Torre del Saracino, Vico Equense (NA)

Miglior Proposta al bicchiere al ristorante: Imàgo dell'Hotel Hassler, Roma

Miglior Proposta al bicchiere al wine bar: La Baita, Faenza

Miglior Proposta di bere miscelato: Azotea, Torino

Miglior Carta dei distillati: Osteria Poerio, Roma

Miglior Servizio di Sala, Casolaro Hotellerie: Antica Corona Reale, Cervere (CN)

Miglior Sommelier: Elena Brovedani, Laide, Sappada (UD)

No Food Waste: Venissa, Venezia

Guida Ristoranti, le migliori trattorie

Aumenta anche il numero dei locali insigniti dei Tre Gamberi, destinati a premiare le migliori trattorie. Tre le new entry rispetto al 2022, che portano il totale a 36 esercizi: Trattoria Visconti dal 1932 di Ambivere (BG); Agra Mater di Colmurano (MC) e Buatta Cucina Popolare di Palermo.