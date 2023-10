Ancona, fuggono dal ristorante senza pagare. La proprietaria li insegue e denuncia

Altro caso di clienti insolventi. Dopo i non pochi episodi del genere accaduti nelle scorse settimane, e di cui abbiamo ampiamente parlato anche raccogliendo la condanna della Fipe (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi), stavolta è ancora a essere colpita dalla piaga di chi va a mangiare fuori e lascia il ristorante senza pagare.

Clienti insolventi, ancora un caso. Stavolta ad Ancona

Ancona, cenano al ristorante e lasciano un conto da 178 euro

Un pranzo apparentemente normale, un conto da 178 euro rimasto non saldato, la fuga e, almeno stavolta, il lieto fine. Sì perché la proprietaria del locale anconetano non si è fatta sorprendere dalla gamba veloce dei suoi clienti.

La ristoratrice infatti ha seguito la coppia, due italiani di 47 e 48 anni, non perdendoli mai di vista e allertando nel frattempo le autorità, giunte tempestivamente. I poliziotti hanno trovato i due uomini seduti su una panchina nei pressi di Piazza Cavour e, dopo averli sottoposti ai controlli di rito, li hanno portati in Questura per gli accertamenti del caso. Saranno denunciati per insolvenza fraduolenta.

Cosa si rischia con l'insolvenza fraduolenta

Nei casi in cui il cliente lasci il locale senza saldare il conto si può parlare di insolvenza fraudolenta (prevista dall’articolo 641 del Codice Penale), che scatta quando il cliente ordina e consuma simulando di essere in grado di poter pagare. Cosa si rischia da un punto di vista legale? L’articolo in questione recita testualmente: «Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.