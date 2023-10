Pergola Truffle show ha chiuso i battenti, e il tartufo bianco ha battuto ogni record

Il Pergola Truffle Show ha appena concluso un'edizione memorabile, stabilendo nuovi standard di eccellenza culinaria. Il tartufo bianco di Pergola è stato il vero protagonista, conquistando palati e cuori.

Sabrina Santelli, assessore e mente dietro l'evento, è più che soddisfatta del successo ottenuto. Ha affermato con orgoglio: «Sei maestri della cucina hanno regalato al pubblico un'esperienza culinaria straordinaria, dimostrando che la cucina marchigiana è all'altezza delle sfide più grandi.»

Ma è Errico Recanati, chef del rinomato ristorante Andreina, che ha messo in risalto l'importanza di preservare il territorio e valorizzare l'eccellenza di Pergola. Ha dichiarato con passione: «Quando il territorio ci regala prodotti di alta qualità, la cucina diventa un'arte più semplice. Nelle Marche, questa qualità è una costante. Dimentichiamo per un momento le stelle Michelin e concentriamoci sulla nostra meravigliosa regione, che brilla come una stella solitaria.»

Il modello di Pergola si candida a diventare un'ispirazione, creando una festa popolare intorno al prezioso tartufo. La Fiera del Tartufo di Pergola è ormai un evento internazionale, che supera i confini nazionali per parlare al mondo con i profumi del tartufo e la ricchezza storica, culturale e turistica che caratterizza l'area. La 26ª edizione ha riscosso un successo straordinario, attirando visitatori da tutta Italia e dall'estero.

La Premiazione di "Premio alla Carriera Guzzini, ad Alfonso e Livia Iaccarino"

Non possiamo tralasciare le premiazioni speciali: Alfonso e Livia Iaccarino e Lucio Pompili, due leggende della ristorazione italiana nel mondo, hanno contribuito a rendere questa edizione ancor più indimenticabile.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it