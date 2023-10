Dal freddo alla ricerca della cucina tradizionale: i 7 trend per l'estate 2024

Mentre ci avviciniamo all'inizio del 2024, molte persone stanno affrontando sentimenti di inquietudine e incertezza dovuti alle continue crisi, all'aumento dei costi di vita e alle preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici. In tutto il mondo, c'è una crescente necessità di allontanarsi dalle notizie e dai problemi circostanti per concedersi una pausa. In un nuovo studio condotto da Booking.com, si è rivelato che nel 2024 i viaggi non saranno più visti come una fuga dalla realtà, ma come un modo per vivere appieno la vita. Più del 75% degli italiani intervistati afferma di sentirsi più vitali che mai durante le vacanze, mentre il 58% desidera essere più simile alla versione di sé che mostra in vacanza. Questo perché il 66% ritiene di dare il meglio di sé in vacanza. Nel 2024, l'intelligenza artificiale trasformerà la nostra esperienza di viaggio, consentendo ai viaggiatori di concentrarsi su esperienze più coinvolgenti, mentre la tecnologia gestirà le operazioni di base.

Per scoprire come i viaggi aiuteranno le persone a sfuggire alla routine quotidiana e vivere appieno le esperienze, Booking.com ha condotto una ricerca coinvolgendo oltre 27mila viaggiatori in 33 Paesi. Di seguito, saranno illustrate sette tendenze di viaggio previste per il 2024, con le percentuali rappresentanti le opinioni degli italiani intervistati.

Quali sono le sette tendenze di viaggio previste per il 2024?

1. Chi impersonerà un alter ego

Nel 2024, i viaggiatori avranno la sensazione di vivere un'esperienza più intensa, creando un alter ego durante le loro vacanze. Il 30% dei partecipanti a un'indagine ha dichiarato di raccontare storie di fantasia sulla propria vita alle persone incontrate in viaggio. Questo tipo di viaggiatore si diverte a incarnare una versione migliorata di sé stessi e fa sforzi per rivedersi sotto una luce più favorevole. La metà dei viaggiatori apprezza l'opportunità di reinventarsi e godere dell'anonimato che il viaggiare offre.

In linea con l'idea che, durante le vacanze, le persone tendono a mostrare aspetti diversi della propria personalità, più di due terzi dei partecipanti all'indagine (66%) si sentono più in sintonia con sé stessi durante i periodi di vacanza poiché possono liberarsi delle inibizioni e abbracciare nuovi aspetti della loro personalità. Il 29% sarebbe disposto a pagare per noleggiare un'auto migliore di quella utilizzata a casa per incarnare con sicurezza questa nuova identità. Inoltre, ben oltre la metà (65%) dei viaggiatori si sente "protagonista" durante i propri viaggi poiché hanno l'opportunità di essere il personaggio principale delle proprie avventure. Alias e avatar sono comuni, sia nella vita reale che nel mondo della realtà virtuale e aumentata. Gli alter ego digitali che desiderano viaggiare possono andare ovunque e fare qualsiasi cosa nel metaverso. Nel 2024, le persone dietro questi alter ego digitali daranno vita alle proprie fantasie digitali in destinazioni reali in tutto il mondo.

2. Chi andrà alla ricerca di climi più freddi

Il clima sulla Terra sta raggiungendo livelli di calura senza precedenti, con temperature record che stanno causando ondate di calore in tutto il mondo. Questo caldo estremo sta spingendo sempre più viaggiatori a cercare luoghi con climi più freschi per trovare rifugio e ristoro. Il 41% delle persone afferma che il cambiamento climatico sta influenzando il modo in cui pianificano le proprie vacanze nel 2024, mentre oltre la metà (55%) dichiara che, a causa dell'aumento delle temperature nella loro zona di residenza, intendono sfruttare le vacanze per cercare refrigerio altrove.

I cambiamenti climatici stanno spingendo i viaggiatori a cercare luoghi con climi più freschi

Questa tendenza si traduce anche in un aumento previsto dei viaggi verso destinazioni ricche di acqua, dove il caldo è più sopportabile e dove è possibile dimenticare le preoccupazioni quotidiane. Tre quarti (75%) dei sondaggi concordano sul fatto che stare vicino all'acqua li fa sentire immediatamente più rilassati, e il 29% è interessato a trascorrere le proprie vacanze in luoghi con bacini d'acqua nel 2024. Mentre molte persone optano per una vacanza a tema acquatico, l'immersione consapevole nell'acqua sta rapidamente diventando la versione moderna della meditazione, con la passione per il nuoto in acque libere che si fonde con la terapia del ghiaccio (ispirata a Wim Hof). Questi nuovi viaggi orientati al benessere includono attività come lo yoga sull'acqua, i bagni sonori in acqua e la meditazione sulla neve. Inoltre, si prevede un forte aumento di ritiri di terapia del ghiaccio, hotel subacquei e "mermania" (l'entusiasmo per la vita marina), dove l'acqua non è più solo uno sfondo, ma diventa il principale obiettivo del soggiorno.

3. Chi lascerà tutto al caso

Nel 2024, sempre più viaggiatori sono alla ricerca di esperienze sorprendenti durante le loro vacanze e desiderano esplorare territori inesplorati. Un significativo 42% dei viaggiatori italiani ha mostrato interesse a prenotare un viaggio a sorpresa, in cui tutto, inclusa la destinazione, rimane sconosciuto fino all'arrivo. Questi viaggiatori avventurosi, che cercano di sfuggire alla noia della vita quotidiana, vogliono evitare le tradizionali vacanze standardizzate. Il 47% preferisce destinazioni lontane dai luoghi turistici più affollati, e un terzo (36%) sarebbe disposto a viaggiare con persone sconosciute. Invece di pianificare ogni dettaglio, questa tipologia di viaggiatore abbraccia l'incertezza e si apre a incontri casuali e esperienze inaspettate. Il loro mantra è il classico "carpe diem." La maggioranza (60%) preferirebbe viaggiare nel 2024 senza avere tutto preorganizzato, in modo da avere maggiore flessibilità, e oltre due terzi (61%) opterebbero per viaggiare senza piani rigidi, in modo da poter modificare la destinazione in base all'umore del momento.

L'industria del turismo sta già rispondendo prontamente a queste esigenze attraverso servizi tecnologici flessibili che consentono ai viaggiatori di annullare o modificare i piani, e di acquistare ora e pagare in seguito con un semplice clic. L'intelligenza artificiale, che ha fatto notevoli progressi e ha già portato al lancio del "AI Trip Planner" di Booking.com, sta diventando la norma nel 2024. Il 41% dei partecipanti a un sondaggio desidera che l'intelligenza artificiale pianifichi i loro viaggi, e un terzo dei Baby Boomer (30%) e uno su cinque (20%) della Generazione Silenziosa sono finalmente convinti che l'intelligenza artificiale può aiutarli a pianificare i loro viaggi nel prossimo anno.

4. Chi andrà alla scoperta delle tradizioni culinarie

Nel corso delle vacanze del 2024, gli appassionati di cucina dimostreranno un interesse crescente per le origini delle diverse pietanze al fine di scoprire nuove specialità gastronomiche. Attualmente, quasi due terzi di loro (il 62%) sono più affascinati dalla storia di queste delizie culinarie dei luoghi che visitano rispetto al passato. Gli amanti della storia culinaria daranno importanza alla genuinità dei piatti tipici artigianali, senza preoccuparsi eccessivamente delle tendenze alimentari del futuro. Attraverso il turismo gastronomico, essi entreranno in contatto con le tradizioni, le aree geografiche e i prodotti che costituiscono le basi di culture alimentari straordinarie. Nel 2024, ben il 93% dei viaggiatori desidererà assaporare le pietanze locali. Ci sarà una particolare attenzione ai sapori tradizionali, e molti viaggiatori avranno il desiderio di gustare i piatti meno conosciuti di una cultura per riscoprire i segreti perduti o dimenticati di altre parti del mondo. Questo comporterà un aumento delle esperienze culturali tipiche, in cui ai viaggiatori verrà raccontata la storia del cibo loro servito, generando ulteriore orgoglio e guadagni extra per le comunità locali in tutto il mondo.

Nel 2024, i viaggiatori appassionati di buon cibo adotteranno un approccio sperimentale che combina elementi della realtà digitale e fisica per trasformare ogni scoperta in un'esperienza multisensoriale unica. Il 37% di loro desidererà provare un'esperienza culinaria "phygital", utilizzando tecnologie di realtà virtuale o aumentata. Questo includerà l'uso di illuminazione d'atmosfera, profumi personalizzati e paesaggi sonori sensuali che intensificheranno l'immersione nelle tradizioni gastronomiche.

5. Chi si concentrerà sulla qualità della vita

Tra l'attuale incertezza globale e un mondo sempre più frenetico, un numero crescente di persone sta considerando viaggi incentrati sulla cura di sé, al fine di riscoprire il modello di vita che desiderano veramente. Un esempio interessante di questa tendenza è il "turismo del sonno," dove uno staff dedicato e tecnologie all'avanguardia sono pronti ad assistere il 38% degli intervistati che nel 2024 desidera viaggiare esclusivamente con l'obiettivo di migliorare la qualità del sonno notturno. Tra coloro che sono abituati a dormire da soli, il 32% desidera prendersi del tempo per una vacanza romantica con l'obiettivo di trovare un nuovo amore, mentre quasi un terzo (29%) vorrebbe fare una vacanza con l'intento di dimenticare l'ex partner. Nel caso di chi ha già una relazione amorosa, l'18% vorrebbe approfondire la connessione con il proprio partner viaggiando insieme nel corso del 2024. Inoltre, molti genitori, sempre più stanchi, sognano di fare una vacanza da soli per rilassarsi. Nel 2024, ben il 43% di loro ha pianificato di viaggiare senza figli o partner al seguito, al fine di concentrarsi sul recupero delle proprie energie.

Nel tentativo di reinventare ulteriormente la loro vita quotidiana, il 37% dei viaggiatori italiani ha espresso interesse nell'idea di sperimentare lo stile di vita semplice delle comunità agricole locali e autosufficienti nel 2024. Questo desiderio di ritornare alle radici è accompagnato dall'obiettivo di trovare un migliore equilibrio con la natura e dalla speranza di apportare cambiamenti positivi nella propria vita quotidiana al loro ritorno a casa.

6. Chi sceglierà il lusso "à la carte"

Nel 2024, i viaggiatori si troveranno di fronte a sfide legate all'aumento dei costi della vita e alle tendenze emergenti relative alla ricchezza nascosta. Molti di loro cercheranno modi creativi per risparmiare durante i loro viaggi, ma al contempo vorranno sperimentare lusso "à la carte" per assaporare il piacere di viaggiare come persone benestanti, anche se solo per breve tempo. Questi appassionati del lusso "à la carte" desiderano apparire agiati, nascondendo le restrizioni finanziarie, ma nel frattempo lavorano diligentemente dietro le quinte per garantire la trasparenza delle spese e la pianificazione di itinerari di viaggio convenienti, spesso con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Infatti, una percentuale significativa, pari al 44%, dei viaggiatori si affiderà a suggerimenti e offerte forniti dall'intelligenza artificiale per arricchire la propria esperienza di viaggio con servizi extra, accessibili con un semplice clic.

Inoltre, nel 2024, la metà dei viaggiatori italiani (50%) prevede di selezionare destinazioni con un costo della vita inferiore rispetto alle loro città di provenienza. Anche le destinazioni più vicine saranno attraenti per coloro che cercano vacanze di lusso a prezzi convenienti, con il 30% degli intervistati che si orienta verso mete vicine. Un numero significativo di viaggiatori (41%) sarà disposto ad acquistare pass giornalieri per usufruire dei servizi offerti da hotel a cinque stelle senza pernottarvi effettivamente. Inoltre, una percentuale simile di genitori (32%) sta pianificando di prelevare i propri figli da scuola al di fuori dell'alta stagione per ottenere ulteriori risparmi nel 2024.

7. Chi apprezzerà la bellezza in modo consapevole

In passato, le parole "sostenibile" ed "elegante" non erano necessariamente associate, e il termine "viaggio ecologico" evocava immagini di esperienze spartane. Tuttavia, nel 2024, il design e la consapevolezza si fonderanno per rivoluzionare l'industria dei viaggi, offrendo nuove opzioni stimolanti per coloro che desiderano fare scelte più consapevoli e responsabili, non solo in vacanza, ma come parte integrante del loro stile di vita. I giorni in cui il comfort e il lusso erano strettamente legati all'eccesso e all'opulenza sono ormai superati. Oggi, un numero crescente di hotel e strutture uniche per il pernottamento offre soluzioni creative ed esteticamente piacevoli per affrontare le sfide ambientali e sociali più urgenti. I viaggiatori informati stanno scegliendo luoghi con architettura sorprendente e orientata verso la sostenibilità, e quasi la metà di loro (46%) cerca sistemazioni che presentino innovazioni sostenibili di grande impatto. Inoltre, il 64% desidera vedere esempi tangibili di sostenibilità, mentre ben il 62% cerca piante e spazi verdi nel proprio alloggio per le vacanze.

Nel 2024, i viaggiatori interessati all'ambiente saranno disposti a contribuire attivamente alla conservazione del pianeta in cambio di accesso esclusivo a luoghi che promuovono la conservazione in modo consapevole e responsabile. Molti di loro saranno attratti da app di viaggio sostenibili che offrono vantaggi, come l'opportunità di interagire con la comunità locale in zone meno conosciute (40%) o di visitare luoghi remoti di solito limitati ai turisti (47%). Gli esteti consapevoli ci ricordano che è possibile tornare da un viaggio con la sensazione di una vacanza indimenticabile, ma anche con la motivazione di preservare l'ambiente e sostenere le comunità locali una volta rientrati a casa.