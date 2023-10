Dall'Enit un bollino di qualità per i film che promuovono il Made in Italy

Un bollino che contrassegni e identifichi i film che promuovono le eccellenze italiane. È il nuovo progetto presentato dal ministero del Turismo ed Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, in occasione della Festa del Cinema di Roma iniziata ieri, mercoledì 18 ottobre, e in programma fino al 29 ottobre. Il bollino è denominato "Il Viaggio in Italia" e sarà attribuito a tutte quelle pellicole che riescono a mettere in vetrina quanto di meglio il Made in Italy sa offrire, valorizzando il territorio e la cultura nazionale. Il bollino sarà visibile all'interno della scheda dedicata a ciascun film selezionato ed inserito all'interno del catalogo del programma ufficiale del festival.

Enit e il ministero del Turismo per la promozione dell'Italia nel cinema

Protagonisti i luoghi della Penisola, che sono finestre sul lifestyle e sulle eccellenze italiane. I territori vengono evocati attraverso richiami per immagini, la potenza suggestiva del cinema si fa narrazione e immaginazione per invogliare e stimolare sempre di più la promozione del turismo e del viaggio in Italia.

Italia, set di grandi produzioni internazionali

Enit e la Fondazione Cinema per Roma consegneranno anche una targa a un film scelto tra quelli che riportano il marchio cinema-Enit indicato dalla giuria presieduta e composta da Italian Film Commission. Per l'Enit il cinema rappresenta una forma di comunicazione fondamentale per attrarre un pubblico ampio, articolato per obiettivi precisi e per aree geografiche, fasce d'età, profili culturali.

Il bollino 'Il viaggio in Italia'

L'Italia, anche storicamente, vanta una delle industrie cinematografiche più note ed apprezzate a livello mondiale e le sue città e paesaggi hanno rappresentato il palcoscenico di film entrati nella storia collettiva mondiale.