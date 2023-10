Scarafaggi ovunque, a Catania un panificio da “horror”: il video

Le immagini diffuse dai carabinieri riguardano le gravi condizioni igienico-sanitarie di un panificio situato in via Plebiscito, che era anche utilizzato come base per lo spaccio di cocaina. Durante l'operazione, sono stati sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione, e il titolare dell'attività è stato sanzionato con ammende che ammontano a oltre 12mila euro. Inoltre, l'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania ha disposto la sospensione dell'attività lavorativa del panificio fino a quando non saranno ripristinate le norme igieniche necessarie.