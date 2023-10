Concorrente di “4 Hotel” insegue un ladro in mutande: «Dormo sul posto per i furti»

È il quinto furto in poco tempo, non si può andare avanti così. Una vita di lavoro e sacrifici ma poi... Da protagonista dell'iconico programma "4 Hotel" in onda su Sky e TV8 con Bruno Barbieri, a bersaglio di un'ennesima ruberia: il "solito ignoto" che notte fonda si intrufola nel locale a caccia di soldi facili, il titolare della struttura che svegliato di soprassalto dai rumori salta in piedi in mutande e rincorre l'intruso urlandogli «ladro di m...!». Davide Tinazzi della Locanda al Vescovo in via XX Settembre nel quartiere di Veronetta a Verona, a pochi minuti da piazza Bra e dall'Arena, racconta la "notte da dimenticare" da cui è reduce, quella tra mercoledì e giovedì, allargando le braccia con amarezza: «Ci ha portato via il guadagno della giornata e non è la prima volta che accade, purtroppo. Ti senti impotente quando subisci questi atti predatori nel locale che fai di tutto, insieme a familiari e dipendenti, per gestire al meglio. Una frustrazione tremenda...».

Le immagini dell'hotel che riprendono Davide Tinazzi inseguire il ladro in mutande

Tinazzi vittima ancora di una ruberia: «Da tempo dormo dentro il mio locale proprio per cautelarmi dai furti»

Pochi secondi di filmato, l'exasperazione di un proprietario che ancora una volta vede i guadagni frutto del duro sacrificio sparire nelle mani del malintenzionato di turno. Nelle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza interna c'è tutta la rabbia e lo sconforto di Tinazzi: «E pensare - confida - che da tempo dormo dentro il mio locale proprio per cautelarmi dai furti, per garantire la massima sicurezza e tranquillità ai nostri ospiti. E poi guarda cosa succede, che vita è questa?».

Erano le 4.30, il video narra meglio di qualsiasi parola l'accaduto in tempo reale: in un'azione fulminea, degna di uno specialista del "settore", si vede il predone che a volto coperto entra nella hall e cerca di spingere la porta a vetri, poi cambia idea e salta con un guizzo al di là del bancone del bar dove, senza neppure guardarsi intorno, afferra il contenitore della cassa. Il ladro senza scrupoli e senza niente da perdere, il titolare che indomito e con coraggio non esita a rincorrerlo alzandosi di soprassalto in mutande: «Se l'ho inseguito anche in strada? Ovviamente no, non ero certo nelle condizioni per farlo e capite bene perché... Vi confesso però che poi sono scoppiato in lacrime...» riporta il Corriere della Sera.

Davide Tinazzi della "Locanda al Vescovo" chiede piùsicurezza e controlli a Verona

Un pianto di frustrazione e impotenza, un mix di rabbia ed esasperazione: «È particolarmente arduo, in momenti simili, portare avanti un'attività imprenditoriale che da sempre ti fai in quattro per gestire al meglio. È davvero dura», sospira Tinazzi, che ha sporto denuncia alla polizia fornendo immagini e video forse decisivi per incastrare il colpevole (pare già identificato nelle ultime ore). «Cosa chiediamo? Più sicurezza e controlli, magari in borghese... Vogliamo che i nostri ospiti e i tantissimi turisti che vengono a Verona, si sentano garantiti e tutelati. Vogliamo lavorare senza timori». Senza l'ansia continua, senza essere costretti a dormire nei locali per bloccare i ladri.