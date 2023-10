Ondate di calore, la nuova variabile da considerare prima di organizzare le vacanze

Nell'immaginario collettivo l'estate è sinonimo di caldo e spiagge baciate dal sole. Ma, come ben sappiano, a causa dei cambiamenti climatici, orma il caldo è “entrato” anche nelle altre stagioni con un autunno che a ottobre ha segnato temperature tipicamente estive. Quindi, dato che le temperature continuano a registrare livelli da record, il caldo potrebbe essere più estremo di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. E questo potrebbe avere presto una reale influenza sulle vacanze e il turismo in generale. Proprio per capire come le ondate di calore stanno ridefinendo il fenomeno del turismo, Passport Photo Online ha intervistato più di mille persone. Tra queste oltre il 77% degli intervistati prende in considerazione la presenza di eventuali ondate di calore quando pianificano i propri viaggi.

Il troppo caldo può davvero rovinare la vacanza

Le ondate di calore influiscono nella scelta del viaggio

Dalle interviste è emerso che:

Scelta delle vacanze? Molti turisti ora tengono conto del calore

Il termostato globale sta andando in tilt. Recentemente Phoenix è sopravvissuta a 31 giorni di temperature superiori ai 43 °C. In alcune città italiane sono stati istituiti stati di allerta per condizioni meteorologiche estreme, e in Corea del Sud durante il Jamboree mondiale dello scautismo oltre 125 persone sono state ricoverate a causa del caldo estremo. Per questo motivo non c'è da sorprendersi se alla domanda “negli ultimi anni hai notato un aumento nella frequenza o intensità delle ondate di calore?”, il 94% degli intervistati ha risposto “sì”.

Gli esperti ritengono che questo calore intenso non sia qualcosa di anormale, bensì solamente un'anteprima di quel che sarà. Per questa ragione, l'indagine voluto investigare come e in che misura i turisti prendono in considerazione le ondate di calore quando pianificano i loro viaggi. Questi risultati mostrano che oltre il 77% dei turisti tiene conto del calore. Infatti, l'European Travel Commission (Etc) sostiene che, rispetto all'anno scorso, sia già stato registrato un calo del 10% nei viaggi con direzione Mar Mediterraneo da giugno a novembre. Inoltre, ci si aspetta un aumento del numero di turisti intenzionati a visitare paesi dal clima più mite come Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Bulgaria. Perciò c'è una buona probabilità che nel futuro prossimo assisteremo ad un numero sempre maggiore di turisti interessati a visitare luoghi più freschi durante l'estate.

Come i turisti cambiamo gli itinerari in funzione del caldo

Ma non è tutto. I turisti stanno adottando diversi metodi per evitare le temperature elevate. La modifica più gettonata è quella di riorganizzare gli itinerari giornalieri con un 27,15% dei voti. Al secondo posto troviamo la scelta di soggiornare in strutture con aria condizionata (26,56%) seguito dall'utilizzo di diversi mezzi di trasporto (25,84%).

Il troppo caldo può rovinare il viaggio

Mabrian, un'azienda di intelligence turistica, ha sviluppato l'Indice di percezione del clima. Questo indice misura la soddisfazione dei turisti rispetto al clima del paese che stanno visitando, e lo fa analizzando dati provenienti da milioni di interazioni giornaliere sui social media. L'azienda ha scoperto che nei casi in cui le persone erano sottoposte a forti ondate di calore, si è registrato un evidente calo nella soddisfazione generale del viaggio. L'indagine intervista persone che hanno affrontato disagi causati dalle ondate di calore in modo da comprendere maggiormente quale fosse la causa principale della loro insoddisfazione.

Non si tratta solamente di avere un flacone in più di protezione solare. Il rischio di disidratazione o di spossamento (48%) è reale e può rovinare l'esperienza del viaggio. Inoltre, ulteriori questioni pratiche come limitare le attività all'aperto (34%) o inconvenienti in relazione al trasporto (29%) possono accrescere il disagio. È stati chiesto agli intervistati se prendessero in considerazione l'opzione di stipulare un'assicurazione di viaggio che in particolare coprisse i disagi causati dalle ondate di calore. Un clamoroso 57% ha risposto “sì”. Questo dato conferma ulteriormente l'interesse dei turisti nell'essere preparati ad affrontare eventuali ed imprevedibili eventi atmosferici estremi.

Troppo caldo: i rischi dei turisti in vacanza

Oltre gli inconvenienti menzionati, il caldo estremo può causare gravi patologie o persino la morte. Infatti, il Cdc segnala che solamente negli Stati Uniti ogni anno muoiono oltre 700 persone a causa delle temperature estreme. Date le cifre sbalorditive, l'indagine ha investigato sui sintomi che i viaggiatori intervistati hanno manifestato quando sono stati esposti ad alte temperature per molto tempo.

Come si può notare, i turisti hanno manifestato diverse sintomatologie, il mal di testa (28%) è il più comune. Anche se qualche sintomo può sembrare insignificante, nell'insieme tutte le sintomatologie possono determinare patologie più gravi. A questo proposito, oltre il 23% degli intervistati ha dichiarato di essersi dovuto rivolgere a una clinica o un ospedale per risolvere problemi di salute causati dalle temperature elevate. È evidente che vale la pena essere preparati quando aumentano le temperature.

L'indagine ha quindi fornito agli intervistati una lista di precauzioni e ha chiesto loro di scegliere quella che consiglierebbero ad altri giramondo.

La vincitrice? Restare idratati ed evitare bibite alcoliche o con caffeina, con un 14,71% dei voti. I consigli in seconda e terza posizione sono gestire con cautela le attività all'aperto (14,11%) e usare accessori e/o indumenti che proteggano dal calore (13,88%).

Come proteggersi dalle ondate di calore in viaggio

Onde di calore e turismo: come è stata svolta l'indagine

L''indagine online è stata condotta con 1.004 persone che, negli ultimi 3 anni, hanno viaggiato per piacere e hanno pianificato da soli o con altre persone il viaggio. Il sondaggio è stato creato ad hoc nell'agosto 2023. I partecipanti sono stati il 50,6% uomini, il 48,7% donne e uno 0,7% che non si è identificato in nessuno dei due generi. Il 34,6% degli intervistati aveva un'età uguale o inferiore ai 26 anni, il 45,2% aveva tra i 27 e i 42 anni, il 15,5% tra i 43 e i 58 anni e un 4,8% un'età maggiore o uguale a 59. Questa indagine ha un livello di attendibilità del 95% e un margine di errore del 3%. Data la composizione di genere ed età del nostro campione, i risultati di questo studio sono statisticamente importanti per tutta la popolazione. Questo studio è stato realizzato per mezzo di diverse fasi di ricerca, crowdsourcing e sondaggi. I data scientist hanno esaminato tutte le risposte dei partecipanti al sondaggio per il controllo della qualità. Il sondaggio prevedeva anche una domanda di attenzione.