Cosa si mangiava sul Titanic? Svelati i menu dei ristoranti sul Transatlantico

Il ricettario ispirato alle pietanze servite ai passeggeri a bordo del tragico transatlantico Titanic è diventato un libro di cucina che mira a ricreare l'atmosfera di sfarzo ed eleganza che caratterizzava il famoso viaggio. Questo libro di Veronica Hinke, intitolato "Titanic: Il Libro di Cucina Ufficiale - 40 Ricette Intramontabili per Ogni Occasione" ed edito dai Magazzini Salani, è disponibile in libreria dal 29 settembre. Questo volume racconta l'esperienza culinaria a bordo del Titanic e fornisce anche insight sullo stile di vita di un'epoca passata. Questo è reso possibile grazie ai menu originali della nave, custoditi nei cappotti e nelle uniformi dei passeggeri e dell'equipaggio.

Arriva il libro di cucina che svela i menu a bordo del Titanic

Titanic, il libro di cucina si divide in base ai menu delle tre classi di servizio

Il libro di cucina si suddivide in base alle tre classi di servizio a bordo del Titanic: prima, seconda e terza classe. Offre un'ampia gamma di ricette che rappresentano le diverse culture dei passeggeri del transatlantico. Ad esempio, troverete la pizza, che era già presente a New York City alcuni anni prima del tragico viaggio del Titanic nell'aprile del 1912. Ci sono anche piatti come i calamari fritti con salsa alla marinara al peperoncino Scotch Bonnet, un omaggio agli emigranti europei che viaggiavano in terza classe. Per la prima classe, il libro propone piatti come costolette di agnello con salsa alla menta e germogli di piselli, aringhe in salsa fresca di timo limone e Welsh rarebit alla birra, che sono versioni moderne dei sontuosi piatti serviti a bordo.

“Titanic: Il Libro di Cucina Ufficiale - 40 Ricette Intramontabili per Ogni Occasione”

La seconda classe aveva un menu diverso, con piatti come Hominy e pollo al curry, pensati per la classe media. Inoltre, il libro include un quiz sul Titanic ispirato al celebre film di James Cameron del 1997, interpretato da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, e giochi di società dell'epoca come la zitella, il gioco delle pulci e il gioco di Peter Coddles, che erano altrettanto popolari all'epoca quanto lo sono oggi giochi come Uno, Scrabble e Twister. Oltre alle ricette, il libro offre informazioni storiche per aiutare nella pianificazione di feste, elenca le attività di intrattenimento dell'era edoardiana, presenta frasi celebri dal film e offre informazioni rapide su cibo, cocktail e usanze dell'epoca.