Affitti brevi e cedolare secca: la guida per i proprietari di casa

In attesa di sapere cosa deciderà il Senato in merito alla quarta versione della Legge di Bilancio, chiusa venerdì 27 ottobre, facciamo il punto sulla cedolare secca per gli affitti brevi per calcolare quanto pagheranno i proprietari di case. Anzi di "seconde case". Perché, ricordiamolo, nella bozza la manovra ha cambiato rotta sulla tassazione degli affitti brevi: la cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. Precisamente il testo dice che l’aliquota della cedolare secca, attualmente fissala al 21%, «è innalzata al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta». Ma facciamo il punto su alcune questioni pratiche in vista del “verdetto” sugli affitti brevi.

Affitti brevi: quanto pagheranno al fisco i proprietari degli alloggi

Che cosa è la cedolare secca?

La cedolare secca è un regime tributario facoltativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali (nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga), applicabile in sede di tassazione delle unità immobiliari locate ad uso abitativo. La cedolare secca prevede un’aliquota del 21%, ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

A quali immobili si applica?

La cedolare secca può essere utilizzata solo per immobili a uso abitativo, sia per locazioni lunghe sia per quelle brevi, anche al di sotto dei 30 giorni, quindi anche per gli affitti turistici. Solo nel 2019, è stata estesa anche alle locazioni commerciali, ma solo per i contratti stipulati in quell’anno.

Come potrebbe cambiare?

L'aliquota potrebbe salire al 26% "in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta". In altre parole, chi affitta un solo appartamento non subirà l'aumento, mentre coloro che gestiscono più appartamenti come Bed and Breakfast (B&B) saranno interessati dal prelievo fiscale maggiorato.

C’è un limite di immobili destinati agli affitti brevi usufruendo della cedolare secca?

Dal 2021 al massimo si possono dare in affitto 4 appartamenti con l’opzione della cedolare secca. Dai 5 in su, l’attività viene considerata imprenditoriale e quindi non più tassabile al 21 o al 26%.

L’aumento al 26% varrà anche per le piattaforme che fanno da tramite per le locazioni brevi?

No, il 26% sarebbe a carico dei proprietari, ma la tassazione dei redditi delle piattaforme non cambia. Le piattaforme sono interessate da un’altra norma della bozza del ddl Bilancio: quella che, attraverso un meccanismo tecnico-tributario, impedisce alle stesse di sfuggire all’obbligo - in vigore dal 2017, ma espressamente disatteso - di riscuotere la cedolare dai proprietari e riversarla allo Stato, rendendo così impossibile l’evasione fiscale dei proprietari stessi.