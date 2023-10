Burger King a Milano: aperto il quarto ristorante in meno di un anno

Inaugurazione a Milano, in viale Abruzzi 86, per il nuovo ristorante della catena Burger King Restaurants Italia. Si tratta del numero 83 di proprietà diretta. Il ristorante si sviluppa su una superficie di 277 metri quadri, 42 i posti a sedere interni e 23 i dipendenti. Attivo il servizio di Home Delivery.

Le vetrine del nuovo Burger King milanese

Burger King, una crescita costante a Milano e in Italia

Con l'apertura di viale Abruzzi diventano quattro i ristoranti Burger King inaugurati a Milano in meno di un anno, dopo quelli di piazzale Zavattari, via Giambellino e via Pacini. L'azienda riconosciuta in tutto il mondo per il gusto della carne grigliata sul fuoco conferma così la sua costante crescita nel capoluogo lombardo, oltre che su tutto il territorio italiano dove è presente con 256 ristoranti.

Nel nostro Paese, Burger King è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze alimentari degli oltre 20 milioni di italiani che scelgono la sua offerta, dalla carne di manzo alla griglia alle verdure tagliate a mano ogni giorno, passando per la linea Plant Based.