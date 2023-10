Denis Milano è la pizzeria dell'anno per “Guida Milano e Lombardia a Tavola 2024”

Dall'apertura nel giugno del 2022 a Moscova, la pizzeria di Denis Lovatel è stata premiata dalle più importanti guide di settore. Last but not least, proprio la Guida Milano e Lombardia a Tavola, presentata nella sede di Cà del Bosco ad Erbusco, in provincia di Brescia. Un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro che il pizzaiolo originario di Alano di Piave sta facendo, con la sua pizza croccante, nel capoluogo meneghino.

Denis Lovatel, nuovo riconoscimento per il pizzaiolo

A Denis Lovatel il riconoscimento "Pizzeria dell'Anno 2024"

Ecco che Denis Lovatel porta a casa con sé un nuovo riconoscimento, quello di "Pizzeria dell'Anno 2024". Un riconoscimento che lo contraddistingue dalle altre 40 migliori pizzerie della regione citate in guida, insieme alle 150 tavole più rinomate, i 35 migliori vini e i 40 prodotti tipici della Lombardia tutta.

Questo successo arriva a pochi giorni di distanza dall'ultima iniziativa di Denis Lovatel, l'apertura della sua seconda pizzeria milanese, a Porta Venezia. Un secondo locale nel capoluogo lombardo che si "mimetizza" nel quartiere con pizze ad esso dedicate, un banco degustazione, una cucina a vista e una carta dedicata ai vini naturali.