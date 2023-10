In tv la cucina italiana delle “nonne” Sandra Milo e Anna Moroni

Dopo il successo della prima edizione, si sono riaccesi su Food Network, canale 33, i fornelli di “Senti che fame! Nonna pensaci tu”. Questa volta, la conduzione è affidata a una coppia inedita, composta da Sandra Milo, l'affascinante e iconica attrice italiana, e Anna Moroni, la casalinga cuciniera più sprint d'Italia. Le due “nonnine” promettono di offrire al pubblico ancora più sorprese e momenti divertenti, mantenendo intatta l'essenza calorosa e avvolgente del programma.

Anna Moroni e Sandra Milo

In tv la cucina delle nonne italiane con Sandra Milo e Anna Moroni

"Senti che Fame! Nonna pensaci tu" è un programma televisivo che celebra la cucina italiana tradizionale e l'arte di cucinare in famiglia. Ma questa non è solo una lezione di cucina; è un viaggio emozionante attraverso i ricordi, le storie di famiglia e i sapori autentici che hanno plasmato le vite di Sandra Milo e Anna Moroni. Proprio così! Queste due donne eclettiche svelano, in ogni puntata, le loro storie personali e culinarie, regalando al pubblico un'esperienza che unisce sapori, aneddoti, e avventure gastronomiche in giro per il mondo.

Sandra Milo aveva un ristorate in argentina

Sebbene Sandra Milo sia universalmente riconosciuta come una talentuosa attrice, con una carriera di successo nel cinema e nel teatro, c'è un aspetto meno noto della sua vita che ora prende il centro del palcoscenico: la sua passione per la cucina. Ciò che molti potrebbero non sapere è che per un lungo periodo, la Milo ha gestito un ristorante di grande successo in Argentina. Il suo amore per la cucina ha radici profonde e si è sviluppato in parallelo alla sua carriera artistica. Ora, è pronta a condividere la sua esperienza e le sue abilità culinarie con il mondo.

Anna Moroni e la sua cucina di famiglia

Anna Moroni, d'altra parte, è una presenza ben nota in Italia grazie alla sua partecipazione al noto programma televisivo di cucina "La Prova del Cuoco". Con il suo approccio caloroso e genuino alla cucina, Anna è diventata una figura amata da molte famiglie italiane. La sua cucina è il riflesso della tradizione e della passione che trasmette in ogni piatto che prepara.

In tv un viaggio emozionante nelle cucina italiana

La combinazione di esperienze culinarie provenienti da due mondi diversi - l'Italia e l'Argentina - promette di portare in tavola una varietà di sapori unici. Ciò che accomuna queste due donne è la loro dedizione alla buona cucina e la volontà di condividere questa passione con il pubblico. Sarà un viaggio emozionante, pieno di sorprese e racconti affettuosi che lasceranno un segno indelebile nei cuori dei loro fan.

Altro aspetto non trascurabile è che Anna e Sandra sono felici di dimostrare che l'amore per la cucina non conosce confini, età o carriera. Le loro storie e ricette offriranno al pubblico un'esperienza gustosa e appagante che va oltre la semplice preparazione dei piatti. Sarà un viaggio alla scoperta del passato, del presente e del futuro, tutto condito con il gusto irresistibile delle loro creazioni culinarie. Non importa se sei un appassionato di cucina o un fan dell'arte, questa promette di essere un'avventura che unisce cuore e stomaco, sotto la guida esperta e affettuosa di queste due nonne eccezionali. La serie, firmata da Elio Bonsignore, per la regia di Matteo Ricca e la scrittura di Luca Balsamo, va in onda ogni domenica (con doppio appuntamento) dalle ore 10 su Food Network Canale 33 di Warner Bros - Discovery.