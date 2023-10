Nitriti e nitrati, stretta dell'Ue sull'utilizzo negli alimenti

La Commissione europea ha recentemente approvato un nuovo regolamento che impone una riduzione di circa il 20% dei limiti consentiti per l'uso di nitriti (identificati con le sigle E249 ed E250) e nitrati (indicati con le sigle E251 ed E252) come additivi alimentari. Questi composti chimici sono comunemente utilizzati nella produzione di salumi, in quanto svolgono un ruolo importante nella protezione dagli agenti patogeni e nel mantenimento del colore caratteristico rosato dei prodotti. Tuttavia, è noto che all'interno del nostro corpo i nitriti possono convertirsi in nitrosammine, sostanze ritenute potenzialmente cancerogene. Il nuovo regolamento, secondo quanto affermato dalla Commissione europea, cerca di bilanciare la necessità di preservare le proprietà antibatteriche di questi additivi con la riduzione del rischio associato alla formazione di nitrosammine.

Gli operatori del settore alimentare avranno un periodo di due anni per adeguarsi a questi nuovi limiti e apportare le modifiche necessarie nei loro processi produttivi. «Impostando nuovi limiti per i nitriti e gli additivi dei nitrati nel cibo, stiamo facendo un altro passo verso la sicurezza alimentare e realizzando un'altra azione importante nell'ambito del piano contro il cancro in Europa» ha detto la commissaria competente Stella Kyriakides in merito a questa nuova decisione dell'Unione europea. «Invito l'industria alimentare ad applicare rapidamente le nuove regole» ha concluso lanciando un appello agli addetti ai lavori.

Nitriti e i nitrati, che cosa sono?

I nitriti e i nitrati sono composti chimici contenenti azoto, formati da atomi di azoto (N) e ossigeno (O). Sono presenti in natura, ma sono anche utilizzati come additivi alimentari in vari prodotti trasformati. Questi composti svolgono un ruolo cruciale nella conservazione e nella colorazione degli alimenti, ma è importante conoscerne gli effetti sulla salute.

I nitriti

I nitriti (NO2-) sono spesso utilizzati per preservare la carne, specialmente quella processata come salumi e insaccati. Contribuiscono a prevenire la crescita di batteri dannosi, come il Clostridium botulinum, responsabile del botulismo. Tuttavia, come già annunciato poc'anzi, possono reagire con i composti presenti nella carne per formare le nitrosammine, che sono state associate a un aumento del rischio di cancro.

I nitrati

I nitrati (NO3-) si trovano principalmente nelle verdure a foglia verde, come spinaci e lattuga, ma possono anche essere presenti in quantità minori nell'acqua potabile e in alcuni alimenti trasformati. Nel corpo, i nitrati possono essere convertiti in nitriti, e in alcune circostanze, possono anch'essi contribuire alla formazione di nitrosammine.