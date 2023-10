Kilometro Verde inaugura a Brescia la vertical farm più grande d'Europa

È stata inaugurata in provincia di Brescia, lo scorso 6 ottobre, la vertical farm più grande d'Europa (per metri quadrati coltivati). Tutto a opera di Kilometro Verde, capace di aprire un grande spazio dedicato all'agricoltura sostenibile. La fattoria verticale si trova a Verolanuova e sarà destinata alla coltivazione e alla produzione dell'insalata Petali, una varietà a foglia spessa e croccante, prodotto pronto al consumo senza necessità di lavaggi o trattamenti ulteriori post raccolta.

Inaugurata in provincia di Brescia la vertical farm più grande d'Europa

Si tratta di un un grande complesso indoor dove le colture crescono in verticale in strutture chiuse in un habitat completamente controllato, senza l'utilizzo di fitofarmaci. In questi spazi viene effettuata la cosiddetta "coltura idroponica indoor", che permette un grande risparmio energetico e idrico e poggia su valori quali sostenibilità, salvaguardia dell'ambiente, etica e salubrità. «È stata inaugurata la Vertical Farm Kilometro Verde, la più grande d’Europa! A Verolanuova, il nostro sogno è diventato realtà, grazie al duro lavoro del nostro team. Abbiamo aperto la strada a un futuro di agricoltura sostenibile per il nostro pianeta», il post condiviso su Facebook dalla pagina di Kilometro Verde.

Vertical farm: il futuro dell'agricoltura?

Cultura idroponica, ora le piante crescono in tutte le stagioni

Un nuovo e innovativo modo di intendere e praticare l'agricoltura. Grazie all'idroponica indoor, infatti, le piante crescono tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione in corso, senza bisogno di terra e soltanto grazie all’acqua arricchita con sali minerali. Non solo, l'utilizzo di sostanze chimiche è pressoché nullo: l'ambiente chiuso in cui sono coltivati i vegetali non richiede l'uso di pesticidi e la lavorazione in loco consente di imbustare le insalate senza bisogno di lavarle, risparmiando così un notevole quantitativo d'acqua.