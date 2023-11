Pizza Hut lancia la pizza con carne di serpente, ma l'effetto stupore non c'è

Pizza Hut ci ha provato, ma ha colpito solamente il palo. La nota catena internazionale di pizzerie, infatti, ha recentemente lanciato un'edizione limitata di una pizza che nelle intenzioni forse aveva l'obiettivo di destare clamore, ma probabilmente questo clamore (e nemmeno tutto quello sperato) è stato raggiunto solamente altrove. Partiamo dai fatti: il noto franchise ristorativo ha ideato e commercializzato ad Honk Kong una pizza a base di carne di serpente, creata con l’aiuto dello staff di uno storico ristorante locale, il Ser Wong Fun, specializzato nella preparazione di questo specifico prodotto orientale.

La pizza alla carne di serpente di Pizza Hut, disponibile solo ad Hong Kong

La pizza in questione sarà commercializzata in edizione limitata fino al prossimo 22 novembre, ma l'effetto sorpresa probabilmente è stato registrato solamente all'estero, dove cioè la carne di serpente non figura tra gli alimenti, se non tipici, quantomeno famigliari. E infatti ad Hong Kong la pizza in questione non pare aver destato così tanto scalpore: curiosità sì, ma sicuramente se ne sta discutendo più all'estero che nella Regione autonoma asiatica a sud est della Cina. L'obiettivo, quindi, a livello internazionale sembra esser stato centrato: della pizza col serpente tutti ne parlano, perfino il New York Post e la CNN. Che possa esser una "prova" per un lancio futuro in un Paese meno abituato a questo prodotto?

Come è fatta e di che cosa sa la pizza alla carne di serpente di Pizza Hut?

Non certo una pizza tradizionale, perlomeno per noi occidentali. E, guardacaso, siamo prettamente noi occidentali a criticarla quasi sdegnati, come se la dovessimo effettivamente mangiare noi. Ma tant'è, dopo il via libera dell'Europa alla commercializzazione per il consumo umano di alimenti a base di insetto, qualsiasi cibo che devia un minimo dalla nostra "cultura" gastronomica condivide le stesse perplessità e critiche. E se la pizza con l'ananas ha sdegnato così l'opinione pubblica, figuriamoci da noi cosa potrebbe creare quella col serpente.

Carne di serpente, una specialità in alcune Regioni dell'Asia

Detto ciò, come è fatta la pizza con la carne di serpente? Oltre all'ingrediente "estremo", sminuzzato, già citato, troviamo una base di abalone (grosso mollusco particolarmente consumato in Cina), funghi neri e prosciutto cinese essiccato. Le carni sono di differenti tipologie di serpente e, in quanto tali, riescono a conferire alla pizza sapori diversificati. Come detto, sul luogo non sembra essersi creato tutto questo clamore per via della pizza col serpente, proprio perché in queste zone specialmente d'inverno la carne del rettile è di consumo abituale, specialmente bollita. La novità, e qui sta la curiosità, è vederla in una veste inedita, come topping di una pizza. Inoltre, stando almeno a quanto dichiara l'azienda produttrice, la carne di serpente, già di per sé nutriente (e, a quanto pare, simile per sapore a quella del pollo) stimolerebbe anche la circolazione sanguigna.