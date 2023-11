Arriva l'enoteca online di Esselunga: ecco quali vini si potranno comprare

Martedì 14 novembre, Esselunga è pronta a lanciare un'altra novità (e una sfida): l'enoteca online con una selezione di oltre 1.400 vini e distillati di 350 aziende provenienti da tutte le regioni italiane, non solo quelle del Centro-Nord, dove è presente Esselunga. Anche una sfida come dicevamo, perché con l'enoteca online Esselunga farà concorrenza a Tannico, che fa capo con il 50% a testa a Campari e Moët Hennessy del gruppo Lvmh, a Callmewine, Bernabei e vino.com. I prezzi? Da 10 a mille euro.

Da sempre Esselunga ha puntato sul vino

Cosa si trova nell'Enoteca online di Esselunga?

E, a proposito di grandi marchi di vino, lo scaffale digitale di enoteca.esselunga.it avrà nomi come Ferrari, Krug, Château Mouton Rothschild, Dom Pérignon, Sassicaia, Tignanello, Cervaro della Sala. Si tratta, infatti, di una selezione esclusiva i clienti non troveranno nelle classiche Enoteche inserite negli 88 superstore del gruppo (dove si trovano circa mille etichette di vino). La selezione online è frutto di un meticoloso lavoro realizzato in collaborazione con produttori da tutta l'Italia, tra cui Terra Moretti (con l'etichetta Bellavista), Antinori, Frescobaldi, Ca' del Bosco, Donna Fugata. Non mancano i vini francesi come Moët & Chandon, e gli spirit: dal whisky inglese Macallan a quello giapponese Nikka fino al Rum Zacapa. Senza dimenticare i piccoli produttori, come i nuovi produttori italiani di gin.

Esselunga, il vino una scommessa sin dalla fondazione

Nonostante la vendita del vino online sia un mercato ancora contenuto, con un fatturato che per i principali player vale sopra i 200 milioni di euro, Esselunga guarda dunque avanti conscia che i numeri saranno destinati a crescere, basti pensare che attualmente in Esselunga sono state vendute 100 milioni di etichette nel 2022. Un valore che rappresenta circa 350 milioni di fatturato per la società. D'altronde, ricordiamo, sin dall'inizio Esselunga aveva puntato sul vino, basti pensare che il fondatore, Bernardo Caprotti, aveva arruolato come consulente Luigi Veronelli…