Tonno e carne in scatola sono gli alimenti più rubati al supermercato

Gli alimenti più rubati al supermercato? Sono il tonno e la carne in scatola, "fisiologicamente" i beni più rubabili per dimensioni e manegevolezza. È quanto emerge da una recente ricerca sui furti al supermercato chiamata "La Sicurezza nel Retail in Italia 2023” condotta da Crime&tech, spin-off di Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime.

Furti al supermercato: quali sono gli alimenti più rubati?

Gli alimenti in scatola sono quelli "preferiti" dai clienti con la mano lesta, tonno e carne su tutti, ma nelle prime posizioni di questa triste classifica si sistema anche l'alcol, i formaggi e i salumi. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2021 ai primi nove mesi del 2023, lasso di tempo in cui sono stati oltre 103mila i singoli episodi criminali registrati tra supermercati, ipermercati e discount.

Non solo clienti, ecco chi altro ruba al supermercato

I taccheggiatori non sono solamente i clienti dei vari supermercati. L'83% dei supermercati ha dichiarato di essere stata vittima di queste pratiche, mentre due terzi ha registrato furti o frodi da parte di fornitori di altri servizi (66%), quali ad esempio società di sicurezza, pulizia e vigilanza, ma non pochi i casi in cui sono gli stessi dipendenti degli store (per lo più i cassieri) a trafugare beni alimentari o altro genere di prodotti.