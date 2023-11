Contratto di lavoro nell'industria turistica, arriva lo stop delle trattative?

Dopo l'interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto della ristorazione, arriva anche una brusca frenata per quanto riguarda l'industria turistica. Infatti, le associazioni datoriali firmatarie del CCNL Industria turistica Federturismo-Confindustria e Associazione italiana Confindustria alberghi hanno appreso con sorpresa, da un comunicato congiunto diffuso dalle organizzazioni sindacali lo scorso 6 novembre, a distanza di sette giorni dalla riunione negoziale, che il tavolo per il rinnovo del CCNL industria turistica sarebbe addivenuto ad una rottura. Rottura addebitabile ad un presunto rifiuto della parte datoriale ad «arrivare ad una discussione compiuta sul salario finalizzata al rinnovo del contratto».

Rottura sul rinnovo del contratto dell'industria turistica

«È importante sottolineare, che per quanto sia fisiologico, nell'ambito di una trattativa lunga e complessa come quella relativa al rinnovo del CCNL, si arrivi a momenti di confronto anche aspri e in questo caso ciò non è avvenuto. Consapevoli della comune responsabilità delle parti anche rispetto ai lavoratori del settore, abbiamo sempre offerto in questi mesi una posizione al tavolo aperta e proattiva - hanno scritto in una nota stampa congiunta le due associazioni. Dispiace dover notare, invece, che proprio quando il lavoro del tavolo si avviava ad entrare nel vivo si sia preferito interrompere il confronto unilateralmente, peraltro con una presa di posizione pubblica intervenuta dopo una settimana dall'effettivo svolgimento dell'incontro».

Industria turistica, associazioni pronte a riprendere rapidamente le trattative per il contratto nazionale

Il comunicato delle associazioni, poi, si è concluso con un forte desiderio: «Federturismo-Confindustria e Associazione Italiana Confindustria Alberghi esprimono, comunque, l'auspicio di poter riprendere rapidamente un confronto negoziale, scevro da qualsiasi pregiudiziale, che consenta di arrivare al rinnovo complessivo del CCNL e dichiarano, dunque, la propria disponibilità a riavviare da subito il negoziato».