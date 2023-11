Guida Michelin Italia, dove e a che ora seguire la diretta della presentazione

C'è grande attesa per la presentazione della Guida Michelin Italia 2024. A Brescia l'appuntamento più atteso da ristoratori, chef, critica ed appassionati di ristorazione. Quali saranno i locali insigniti dell'ambito riconoscimento? Quali ristoranti entreranno nella preziosa lista degli stellati?

Presentazione Guida Michelin: la diretta a partire dalle 16:45

Presentazione della Guida Michelin: ecco dove vederla

L'attesa è quasi finita: oggi a partire dalle 16:45 in streaming sulla pagina Facebook e YouTube, nonché sul sito ufficiale, della Michelin Italia inizierà la diretta della presentazione. Live in cui verranno svelate non solo le nuove stelle "tradizionali", ma anche le stelle verdi (per i ristoranti che hanno fatto della sostenibilità un loro punto di forza) e i premi individuali, come quello del o della miglior giovane chef. Insomma, ancora poche ore e sapremo quali ristoranti riceveranno la stella, quali da una passeranno a due e quali (se ce ne saranno) riusciranno a entrare nel ristretto novero dei tre stelle.

Guida Michelin Italia 2023: perderemo un tre stelle

Novero che sicuramente perderà un nome, quello del St. Hubertus; ristorante fino a qualche mese fa guidato da Norbert Niederkofler che ha chiuso per lavori di ristrutturazione dell'hotel in cui è ospitato, il Rosa Alpina di San Cassiano (Bolzano).

Guida Michelin: quali saranno le nuove stelle?

Potrebbe "salvarsi", per così dire, La Pergola di Heinz Beck di Roma: il ristorante (all'interno dell'hotel Rome Cavalieri) chiuderà il prossimo 18 novembre fino a primavera, ma con le serrande che si abbasseranno post presentazione della Guida la Michelin dovrebbe confermare i tre macarones. Rimane il fatto che in Guida, se così fosse, sarebbe comunque segnalato un ristorante momentaneamente chiuso, quindi si potrebbe profilare una "sospensione" delle tre stelle?