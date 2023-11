Ristogolf 2023 by Allianz chiude a Sanremo tra alta cucina, sport, fiori e musica

Per celebrare la conclusione del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz, è la Città dei Fiori e della Musica, Sanremo, ad accogliere una tre-giorni all’insegna dello spirito “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di divertirsi!”.

L’appuntamento al Royal Hotel Sanremo, raffinata struttura fronte mare a cinque stelle lusso, un luogo magico e suggestivo, dove Giancarlo Morelli e Dario Colloi, rispettivamente vice-presidente e direttore di Ristogolf, in compagnia del Title Sponsor Allianz e del Royal Hotel Sanremo, hanno dato il benvenuto agli ospiti per lasciare il palco a Silvia Cecchetti, cantante dall’incantevole voce che dopo il Festival di Sanremo ha girato il mondo in tournée con Andrea Bocelli. Al tavolo ostriche e Tsarine Champagne per aprire la cena: diverse le isole di gusto, a partire dal resident chef Moreno Picchietti che ha presentato la tradizione ligure.

Il Royal Hotel Sanremo ha ospitato la chiusura del circuito Ristogolf by Allianz 2023

Lo chef Pier Giorgio Parini, per Koppert Cress, ha proposto “Mustard cress, carote e cipresso”, mentre chef Fabrizio Barontini, per MartinoRossi, due idee plant-based: Mini Burger di legumi, erbe di Provenza e salsa “Slurpy” e Polenta di Mais Corvino con ragù vegetale. Un giro d’olio Coppini Arte Olearia, un goloso assaggio di gorgonzola Palzola e continua la degustazione. Sul piano cottura di Haier, Walter Zanoni e Gianluca Ferrari, per Molino Dallagiovanna con Pastificio Dutto, cucinano Trofie al pesto e Plin con sugo d’arrosto.

In abbinamento, acqua Valverde e un’ampia selezione di vini della rete Valpantena. Termina la cena con il buffet di dolci, caffè Lavazza by WeFor, cioccolato Cacao Barry, i sigari di Compagnia Toscana Sigari e le creazioni di Alberto Baù del Bulk Mixology Food Bar Milano. Il repertorio musicale di Silvia Cecchetti ha fatto cantare e ballare gli ospiti. L’attesa lotteria di beneficenza con i premi omaggiati dagli Sponsor per raccogliere fondi per il progetto “Case del Sorriso in Italia” della Fondazione Cesvi, rivolto ai bambini che in Italia vivono in povertà materiale, educativa, relazionale e affettiva.

La finale del circuito Ristogolf by Allianz 2023 al Circolo Golf Degli Ulivi Sanremo

Dopo il risveglio vista mare, i golfisti raggiungono il Circolo Golf Degli Ulivi Sanremo, storico percorso incastonato fra le colline sanremesi. Presentazione dei team, foto di rito e tutti sul tee di partenza! In campo due gare: una a coppie per i Finalisti del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz e una individuale per gli Amici Ristogolfisti che non si volevamo perdere l’ultimo incontro della stagione. Pit-stop in buca 6 e 11 con gli Snack Mr. Beans 100% legumi italiani di MartinoRossi, frutta fresca, acqua Valverde e caffè Lavazza by WeFor.

Nel frattempo, una grande buvette in club house regala l’imbarazzo della scelta: la pizza gourmet di Molino Dallagiovanna, cotta nel forno Haier, la selezione di gorgonzola Palzola, le verdure ripiene vegetali al 100% di MartinoRossi e il fusillo gamberi e funghi porcini del resident chef Matteo Riccitelli, ristorante Tee Shot del circolo. Per una nota dolce, gelato con frutta semicandita di Vitalfood. Il wine pairing è delle cantine della rete Valpantena: Bertani, Costa Arènte, La Collina dei Ciliegi, Ripa della Volta e Ottella.

Cena esclusiva al Casinò di Sanremo per la chisura del circuito Ristogolf by Allianz 2023

Alla sera, è l’esclusiva Sala Privé del Casinò di Sanremo, in stile liberty, a fare da cornice alla cena gourmet a più mani. Il benvenuto è curato da chef Valter Gaiaudi di Prime Quality con un susseguirsi di finger food, scandito dalle bollicine di Tsarine Champagne. La postazione mixology offre un cocktail a base di Gian the Gin by Bulk e Acqua delle Stelle di Azienda Pernigo (Valpantena). Spazio alla musica con un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Gli applausi per l’esibizione sul palco passano il testimone agli artisti in cucina.

Giancarlo Morelli e Dario Colloi con gli chef che hanno cucinato per la chiusura del circuito Ristogolf by Allianz 2023 1/4 Polenta bianca ai porri dello chef Giorgio Servetto 2/4 Manzo con salsa ai mirtilli selvatici e pimpinella dello chef Giancarlo Morelli 3/4 Gianduiotto nel piatto del pastry chef Davide Comaschi 4/4 Previous Next

Inizia chef Emanuele Donalisio, ristorante Il Giardino del Gusto, con una Ventresca di tonno rosso scottata alla brace, delicata Mornay di cavolfiore gratinato. Segue chef Giorgio Servetto, ristorante Vignamare, con Polenta bianca ai porri. È la volta del Manzo con salsa ai mirtilli selvatici e pimpinella di chef Giancarlo Morelli, dell’omonimo ristorante. A chiusura del viaggio culinario, Davide Comaschi, World Chocolate Masters Winner, con un Gianduiotto nel piatto e l’irresistibile kermesse di dolci a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea. Ad ogni piatto un abbinamento vino a cura di Valpantena. Ad allietare la convivialità di questa straordinaria serata, il maestro Giuseppe “Peppe” Vessicchio, con aneddoti sulla sua carriera, sulla sua passione per la musica e per il vino, e ovviamente sul Festival di Sanremo.

Giancarlo Morelli e Dario Colloi consegnano l'assegno di beneficienza a favore della Fondazione Cesvi

Dopo i sentiti ringraziamenti agli Sponsor che, insieme a chef, alle location ospitanti e ai numerosi giocatori, hanno reso possibile un’edizione di così grande consenso, ecco la generosità di tutti i partecipanti del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz con la consegna di un assegno del valore di 18.300 euro a favore della Fondazione Cesvi.

Tee dopo tee. Buca dopo buca. Assaggio dopo assaggio. La magia del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz è giunta al termine: arrivederci Ristogolfisti, al 2024!

Maggiori informazioni www.ristogolf.com