 Con Fondazione Grana Padano, il formaggio Dop è ancora più vicino alla comunità

Il Grana Padano è il formaggio Dop più consumato al mondo perché è buono e perché è un prodotto sano e genuino, realizzato con ingredienti di prima qualità che provengono esclusivamente dalla zona di produzione. È un prodotto garantito e tutelato dal Consorzio che valorizza e promuove le caratteristiche del Grana Padano in tutti i Paesi dove viene esportato. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il Consorzio e i suoi consorziati hanno sempre dimostrato un grande impegno etico nei confronti della collettività. Un impegno che è andato spesso oltre i confini padani e addirittura nazionali.

L'Abbazia di Chiaravalle sede della Fondazione Grana Padano

Coronando tale impegno, a dicembre scorso, il Consorzio ha formalmente istituito la Fondazione Grana Padano, ente del terzo settore (ETS), al fine di dotarsi di uno strumento più solido e interamente dedicato alla realizzazione di attività concrete di protezione del territorio, del benessere sociale ed ambientale, di sostegno nel campo dell’arte e della cultura.

La Fondazione Grana Padano ha sede “dove tutto ebbe inizio”, ovvero a Milano, presso l’Abbazia di Chiaravalle, dove i monaci Cistercensi nel 1135 inventarono il “Grana”, un formaggio idoneo a sfamare e nutrire correttamente le popolazioni, anche in periodi di carestie, allora frequenti, grazie alla possibilità di essere sottoposto a lunghe stagionature che ne conservano ed esaltano le proprietà organolettiche.

Coerente alla propria missione, la Fondazione Grana Padano, fin dai primi mesi di attività ha supportato eventi e iniziative rivolte alla propria comunità, promuovendo convegni, una mostra fotografica a scopo benefico ed ospitando un pellegrinaggio che si svolge tra le più importanti Abbazie d’Europa. La Fondazione ha anche sostenuto il progetto “We Save and Care” del Banco Alimentare con l’obiettivo comune di garantire a tutti l’accesso ad una risorsa preziosa come il cibo.

