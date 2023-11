Sant'Ambrogio e Immacolata sugli sci? Ecco le offerte per risparmiare

AL via la stagione sciistica in Italia

Un lungo weekend in montagna per cominciare bene la stagione: la neve è arrivata e dal cielo sono fioccate anche tante occasioni per vivere la montagna risparmiando! Ecco le 10 migliori offerte selezionate da Scigratis.it per questo inizio di stagione bianca

1. Sant'Ambrogio a Pontedilegno con skipass scontato!

Sciare a Pontedilegno-Tonale

Prenotando un soggiorno a Pontedilegno-Tonale per il ponte di Sant'Ambrogio/Immacolata si ha lo skipass scontato del 20% e più per tutti i giorni della vacanza!

2. Pacchetto in super offerta a Sestriere con Snow Week

L'inverno a Sestriere

Dal 7 al 10 dicembre torna l'evento Snow Week: appuntamento a Sestriere con 4 giorni di sci e snowboard e 3 notti di musica e festa. Prezzi scontatissimi!

3. Pacchetto per i Mercatini di Natale nelle Langhe

Natale nelle Langhe. Nella foto: Alba

Il 6 e 7 dicembre vivi la magica atmosfera dei Mercatini di Natale delle Langhe! Il CAI San Fruttuoso propone per tutti un pacchetto in offerta da 210€ con viaggio in autobus, hotel, cena, visite guidate!

4. Promo dicembre per i corsi sci al Monte Bondone

Sciare al Monte Bondone

Tre periodi a dicembre (tra cui il weekend dell'Immacolata) per usufruire della super offerta della Scuola Sci Cristallo al Monte Bondone di Trento: lezioni scontate del 60% e noleggio gratis!

5. Cervinia: da 4 a 6 giorni in promozione speciale!

La bellezza delle piste da sci a Cervinia-Valtournenche

A Cervinia-Valtournenche la stagione invernale è cominciata da un pezzo: anche all'Immacolata c'è un pacchetto in offerta da 4 a 6 giorni di hotel+skipass partire da 450€!

6. Pacchetto hotel+skipass in Valchiavenna

L'inverno in Valchiavenna

Fino al 23 dicembre puoi approfittare del pacchetto in super promozione per sciare sulle piste della Valchiavenna: 3 giorni di skipass + 3 giorni in hotel in mezza pensione a partire da 277€!

7. La Thuile: bimbi gratis e sconti per principianti!

A La Thuile i bambini fino a 8 anni sciano gratis

Nel comprensorio valdostano di La Thuile i bambini fino a 8 anni sciano gratis; inoltre ci sono tante agevolazioni e sconti (anche sul noleggio) per i principianti!

8. Magia dell'Avvento a Villach, in Carinzia

La magia dell'avvento a Villach

Durante il periodo dell'Avvento, il centro storico della città della Carinzia si trasforma in un vero e proprio mondo incantato di Natale. Approfitta del pacchetto in offerta di 2 notti da 124€!

9. Sciate in notturna scontate per gruppi al Corvatsch

Sciare a Corvatsch

Ogni venerdì dal 1° dicembre al Corvatsch, in Engadina, si potrà partecipare alla “Snow Night”: una sciata in notturna sulla pista illuminata con skipass scontato se si è almeno 5 persone!

10. Offerta noleggio junior da DF-Sport Specialist

Nei negozi DF-Sport Specialist si può noleggiare il set completo di attrezzatura sci junior (sci, scarponi, bastoncini) a soli 99€ per tutta la stagione invernale 23/24!