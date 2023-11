Sogni di lavorare in un grande albergo? C’è il recruiting day di HNH Hospitality

Sogni di lavorare nel mondo dell’ospitalità? Il 19 dicembre 2023, HNH Hospitality, importante gruppo alberghiero italiano, terrà il suo recruiting day organizzato da LavoroTurismo. Un'occasione imperdibile per chi vuole entrare a far parte di questo gruppo di successo, che offre diverse opportunità di lavoro in vari reparti e livelli di responsabilità. In particolare, sono presenti posizioni aperte in cucina, pasticceria, sala, bar e front office.

HNH Hospitality lancia il suo recruiting day

Come funziona il recruiting day di HNH Hospitality

Il 19 dicembre 2023, in modalità online, sarà, dunque, possibile partecipare a un colloquio individuale con i responsabili delle risorse umane del gruppo, che valuteranno il profilo e le competenze del candidato.

Per partecipare al recruiting day, è necessario candidarsi a questo link e allegare il proprio curriculum vitae aggiornato. Dopo aver inviato la candidatura, il team di LavoroTurismo esaminerà i profili: quelli più in linea con le posizioni aperte svolgeranno un breve colloquio conoscitivo al telefono. Infine, verranno condivisi gli appuntamenti per il 19 dicembre, giornata in cui i candidati potranno svolgere tramite videochiamata i colloqui finali con i selezionatori di HNH Hospitality.

Lavorare per HNH Hospitality

HNH Hospitality nasce nel 1999 dall'esperienza alberghiera di Loris Boccato, Marina Drighetto e della loro famiglia. Oggi, il gruppo gestisce 16 alberghi ubicati in tutta Italia, da Nord a Sud, in città come Milano, Verona, Padova, Trieste e Bologna, fino alle destinazioni a più alta vocazione turistica come Jesolo, Venezia, Roma, Sicilia e Sardegna. Il gruppo è noto per valorizzare le sue risorse umane, offrendo loro formazione, benefit, incentivi e opportunità di crescita professionale. Questa attenzione verso i collaboratori è stata confermata dalla recente attribuzione del premio Great Place to Work.