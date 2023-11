A dicembre a Modica apre il ristorante fine dining “Lorenzo Ruta”

A Modica, in provincia di Ragusa, si prepara il debutto del nuovo capitolo culinario del ristorante "Lorenzo Ruta", nome che richiama lo chef di successo di Taverna Migliore. Questo nuovo progetto si inserisce nel solco della continuità, portando con sé cambiamenti di grande impatto. A partire dal 7 dicembre, il ristorante aprirà le sue porte con una proposta fine dining che rimarrà il cuore pulsante della nuova avventura. «Mi preme subito anticipare - ha spiegato Lorenzo Ruta - che la novità sostanziale e determinante risiede nella location».

Valentina Migliore, Lorenzo Ruta e Alice Migliore

Infatti, spiega Ruta, «il nostro nuovo ristorante strutturalmente fa parte del complesso ricettivo di Cambiocavallo, un elegante country boutique hotel in contrada Zimmardo, sulla Modica - Pozzallo, dunque pochi chilometri più avanti della sede storica di Taverna Migliore da cui prende vita il ristorante che porta il mio nome, reso possibile dalla grande professionalità dimostrata in questi anni da Alice Migliore che, oltre a essere mia moglie, è chi soprintende la sala e a mia cognata Valentina che è la nostra sommelier. Insomma, rimangono inalterati il capitale umano e la nostra idea di cucina e avremo una nuova "casa" dove tutto questo prende forma. Negli anni - ha proseguito lo chef - ci siamo sempre più adattati a quelle che erano le potenzialità strutturali della precedente sede, a cui siamo stati e continueremo ad essere affettivamente legati. Tuttavia ci siamo resi conto che serviva introdurre un cambio di marcia per consentire alla cucina di esprimersi senza limitazioni, anche di natura logistica, e alla sala che aveva bisogno di nuova aria per raccontare il nostro progetto di accoglienza e ristorazione. Il nostro desiderio ha incontrato le aspettative del management di Cambiocavallo e così è venuta alla luce l'idea di "Lorenzo Ruta". Ho quasi la sensazione di essere nato due volte, ad oggi, nella mia vita».

Come sarà strutturato il nuovo ristorante fine dining "Lorenzo Ruta"?

Lo spazio accogliente e moderno ospiterà uno chef table, offrendo ai clienti la possibilità di assistere alla magia culinaria direttamente in cucina, vivendo un'esperienza coinvolgente insieme allo chef e al suo team. Intorno al ristorante si estendono verande, giardini e l'inconfondibile Orto di Lorenzo, parte essenziale della filosofia culinaria del maestro, arricchendo le pietanze con il suo tocco vegetale distintivo. Inoltre, la cantina, curata dalla sommelier Valentina Migliore, si presenta come un vero e proprio tesoro enologico. Qui ci sarà una selezione accurata di vini italiani ed esteri, pensata per soddisfare i palati più esigenti, anticipando le preferenze di una clientela sempre più raffinata.

Un dettaglio del nuovo ristorante fine dining "Lorenzo Ruta"

«Il menu avrà ovviamente sostanziali modifiche, ma l'idea originaria rimane invariata. Dunque ci saranno i percorsi di degustazione del tutto inediti e in carta torneranno ad essere protagonisti alcuni dei nostri must in buona parte rivisti proprio per offrire un'ulteriore ariosità proprio come il luogo in cui ci troviamo. Ci saranno piatti nuovi a cui lavoriamo da diversi mesi e offriremo ai nostri ospiti esperienze più immersive in quella che continua ad essere una cucina di ricerca, di incontro, di territorio e di valorizzazione di materie prime locali, in una costante contaminazione con elementi della cucina piemontese che continua ad essere il mio faro nella notte. Inevitabilmente chi vive questo mondo in prima persona ha bisogno di ricorrenti e nuovi stimoli, altrimenti alla lunga, almeno per me, si rischia di rimanere schiacciati dalle proprie idee. A me piace innovare e cambiare spesso il menu nel corso dell'anno, non solo per seguire la stagionalità delle materie prime, ma anche perché le idee arrivano e lasciarle chiuse in un cassetto è un logorio interiore. Così abbiamo scelto il mese di dicembre per regalarci e regalare a tutti i nostri ospiti una nuova dimensione in cui la cucina continua ad essere l'elemento aggregante e di spessore, all'interno di una location che non tradirà le aspettative».