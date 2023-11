La condivisione di un piatto sui social è fondamentale per un ristorante?

La trasformazione digitale ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con il mondo, inclusa l'esperienza culinaria nei ristoranti. Secondo uno studio condotto dalla Fipe, infatti, il 69,3% dei clienti condivide su social network come Instagram e Facebook le immagini dei piatti gustati durante la loro esperienza culinaria. Un fenomeno che non solo rappresenta un semplice atto di condivisione, ma ha anche un impatto tangibile sull'immagine e sulla reputazione degli esercizi gastronomici.

L'importanza per un ristorante di condividere i piatti sui social

La condivisione delle foto dei piatti da parte dei clienti ha ridefinito il modo in cui i ristoranti costruiscono la propria immagine. In passato, la reputazione di un locale era principalmente plasmata e comunicata attraverso le strategie di marketing messe in atto dai gestori stessi. Ma, oggi, questa narrazione è sempre più influenzata dal giudizio dei clienti, filtrato e diffuso attraverso le piattaforme social.

Ma perché questa tendenza è così importante per i ristoranti? Innanzitutto, le immagini condivise dai clienti rappresentano una testimonianza autentica dell'esperienza vissuta nel locale: le foto non sono solo descrizioni scritte o annunci pubblicitari, ma testimonianze visive che trasmettono emozioni e sensazioni dirette. Il potere visivo di un piatto ben presentato può attirare l'attenzione di potenziali nuovi clienti, suscitando interesse e curiosità verso il locale. La condivisione sui social network, poi, permette ai ristoranti di espandere la loro visibilità in modo organico e autentico. Le foto dei piatti postate dai clienti fungono da promozione gratuita, raggiungendo un pubblico ampio e potenzialmente globale.

La condivisione dei piatti sui social può essere anche un fattore negativo per un ristorante

Va sottolineato, però, che la condivisione dei piatti non è solo un fattore positivo. Una gestione errata o piatti poco curati, infatti, possono compromettere l'immagine del locale. Il potere del social media è tale da poter amplificare sia gli elogi che le critiche e, per questo, i ristoranti devono prestare particolare attenzione alla qualità e alla presentazione dei piatti, poiché ogni condivisione influisce direttamente sulla percezione complessiva del locale.