La qualità dei prodotti di Orobica Pesca per un menu natalizio a base di pesce

Natale in Italia fa rima con pesce: lo scorso anno 7 italiani su 10 hanno scelto il pesce per il cenone della Vigilia e le proiezioni 2023 confermano il trend dei consumi. Orobica Pesca, leader nello scenario nazionale, conferma l’aumento della richiesta di prodotto ittico sulle tavole delle feste.

La varietà di pesce fresco del banco di Orobica Pesca

In questo periodo dell’anno, la supply chain aziendale viene dimensionata in modo da supportare correttamente questo aumento e garantire costantemente sicurezza e qualità. Il rispetto della mission aziendale viene assicurata da Orobica Pesca con investimenti continui in persone e risorse, rappresentando un punto di riferimento per tutta la clientela. I punti vendita dell’azienda ampliano l’orario di apertura per soddisfare tutte le richieste e consentire alla propria clientela di prenotare con anticipo la spesa natalizia, mantenendo ogni giorno dell’anno il livello elevato di servizio. Non solo qualità, quantità e logistica ma anche varietà. In occasione delle festività di fine anno Orobica Pesca aumenta anche la tipologia di prodotto offerto, largo spazio a molluschi, crostacei e capesante, tipici delle tavole imbandite a festa.

Non dimentichiamo l’offerta gastronomica di produzione interna: anche in questo periodo le pietanze offerte ed i semilavorati supportano i cuochi professionisti e quelli amatoriali. Le tavole preparate per le feste potranno avvalersi di tutte le specialità, con particolare attenzione al sormontè gastronomico, diversi tipi di caviale e varie specialità in linea con le tendenze del momento.

I consigli di Orobica Pesca per il menu natalizio

Ma quali prodotti scegliere per un Natale che abbia tutto il sapore del mare? Ottavio Duzioni, responsabile acquisti di pesce fresco, consiglia il consumo di branzini e orate a marchio Orobica Pesca, prodotti italiani allevati nel mare aperto della Toscana e con un livello qualitativo altissimo, che dal punto di vista organolettico sono molto simili ad un prodotto selvaggio con la garanzia di Orobica Pesca.

I lupini di Orobica Pesca

Impossibile ignorare l’emergenza in corso relativa al granchio blu che sta decimando cozze e vongole nei nostri mari. Oltre ad incoraggiare l’acquisto di questo crostaceo, che continua ad essere venduto ad un prezzo calmierato sia all’ingrosso che al dettaglio, si raccomandano i lupini. Si tratta di deliziosi molluschi bivalvi tipici del Mar Adriatico e non colpiti da questa calamità naturale. Per il Natale 2023 rappresentano un’ottima alternativa alle vongole veraci che stanno diventando di difficile reperibilità.

