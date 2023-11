Acquisti online su del 13% rispetto al 2022: trainano turismo e trasporti

La crescita del commercio online prosegue nel 2023, con acquisti del valore di 54,2 miliardi di euro, registrando un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Questi dati sono forniti dall'Osservatorio Commerce B2C, promosso dal Politecnico di Milano e da Netcomm. In dettaglio, i servizi online stanno vivendo una "seconda giovinezza", trainati dalle performance molto positive nel comparto del turismo e dei trasporti, portando il valore degli acquisti online in questo comparto a circa 19,2 miliardi di euro, con un aumento del 25%. Nel frattempo, l'e-commerce di prodotti ha raggiunto i 35 miliardi di euro, con una crescita più moderata (+8%), in gran parte attribuibile all'inflazione.

Nel 2023 sono aumentati gli acquisti online, trainati da turismo e trasporti

Acquisti online, in Italia sono in 33 milioni di persone a farlo

L'e-commerce B2C in Italia continua a crescere, anche se a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti. Questo comparto è diventato centrale ed essenziale per lo sviluppo del retail. Ma alcuni fattori come l'inflazione, i cambiamenti normativi, l'attenzione crescente da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni per la tutela dei consumatori e dei lavoratori richiedono continui interventi di trasformazione nella catena del valore dell'e-commerce.

Dopo un periodo di forte accelerazione negli ultimi tre anni, il numero di consumatori digitali in Italia si è stabilizzato a 33 milioni. Questo gruppo di clienti è molto esigente e non distingue più tra acquisti online e offline, richiedendo un'offerta sempre più personalizzata sia dai negozi online che da quelli tradizionali.