Quanto costa la settimana bianca in Valtellina nel 2023?

Il via ufficiale della stagione sciistica in Valtellina è fissato per il 2 dicembre, ma nelle prossime ore sono attese abbondanti nevicate che potrebbero anticipare l’apertura degli impianti all’ultimo fine settimana di novembre in alcune località. Buone notizie. Ma c’è un ma. Il rialzo dei prezzi. Quest’anno la vacanza invernale in Valtellina sarà più cara: una stanza in hotel quest’anno costa in media il 10% in più, rincaro che per gli skipass si aggira intorno all’8%. Qualche esempio: 63,50 euro il prezzo del giornaliero a Livigno in alta stagione (lo scorso anno era 59), 53 a Madesimo, 51 ad Aprica, 56 a Bormio. Ai Piani di Bobbio, nel Lecchese, a un’ora da Milano, il prezzo massimo del giornaliero è 44 euro.

Aumenti in pista in Valtellina per l'inverno 2023-2024

Dati alla mano i ritocchi sono stati più contenuti per gli stagionali, intorno al 4%, mentre il pass singolo costa all’incirca 3 euro in più in quasi tutte le località dell’arco alpino. La colpa all’inflazione. Per quanto riguarda gli hotel, a Sondrio e Valmalenco il prezzo medio per una settimana in albergo per due persone con pernotto e colazione può costare tra i 700 e i 1.400 euro, a seconda della categoria. In altissima stagione la cifra sale. Per cercare di attirare e far risparmiare i turisti, anche in Valtellina per l’inverno 2023-2024 sono previsti sconti per gli acquisti online, riduzioni per ragazzi e senior, promozioni in alcuni periodi.

Buone prospettive per le settimane bianche in Valtellina

E, infatti, le prenotazioni ci sono: l’occupazione media ha già toccato il 70% per il periodo natalizio e il mese di gennaio, intorno al 40% a febbraio e marzo. A Livigno fanno sapere che le premesse di una buona stagione ci sono tutte: a partire dall’Immacolata si registrerà un’occupazione del 70% dei 15mila posti letto disponibili. E ora rispetto allo stesso periodo del 2023 c’è un 10% di prenotazioni in più. In partica i turisti si sono mossi prima, per non rischiare di non trovare posto. Numeri in linea anche con le altre località della zona come Bormio, Santa Caterina Valfurva, Madesimo e Chiesa in Valmalenco.

Le novità della stagione sciistica in Valtellina

La Valtellina è, infatti, una località sempre più amata e richiesta. Qui ci sono 400 chilometri di piste da sci, 140 per il fondo. Tra le novità della stagione ad Aprica sarà l’inaugurazione del nuovo impianto della cabinovia di Magnolta. A Livigno grazie allo snow farming, che consente di preservare la neve con teli geotermici, sulla piana è già disponibile un anello di un chilometro). Ma non solo Livigno ospiterà le gare di snowboard e freestyle alle Olimpiadi invernali 2026.