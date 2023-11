Una rete di ristoranti “amici della dieta Mediterranea” promossa da Fispmed

Il network internazionale Fispmed Onlus , organizzazione costituita da 239 soci (tra istituzioni pubbliche e private) provenienti da 39 Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, si è aggiudicato un progetto (promosso anche dal ministero della Cultura), denominato Dietamed. Attraverso il quale, tra le altre cose, verranno supportati con una serie di iniziative i ristoranti più "virtuosi" a sostegno della Dieta Mediterranea.

Dieta Mediterranea, un nuovo logo per i ristoranti più 'virtuosi'

Progetto Dietamed, il programma della fondazione Fispmed per la sana alimentazione

Si tratta di un progetto che alla sua base ha la promozione, difesa e diffusione dei concetti della Dieta Mediterranea, di uno stile di vita salutare e un'alimentazione sana e corretta. Nell'ambito del progetto Dietamed Fispmed si impegnerà a veicolare un importante messaggio: di come attraverso una corretta alimentazione si possano promuovere nuovi stili di vita più salutari ed efficaci per la crescita, in particolare per i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Si valorizzerà la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali ed etnici locali; si promuoverà l’adozione di ricette tipiche della dieta Mediterranea così come un turismo enogastronomico di qualità. Verrà inoltre predisposto un portale/mercato ove segnalare i prodotti certificati di qualità per la lunga vita in salute e un e-commerce per i ristoratori all’ingrosso e i cittadini al dettaglio.

Il progetto Dietamed e il servizio ai ristoranti "amici della Dieta Mediterranea"

Fispmed promuoverà anche iniziative a supporto e sostegno di quei ristoranti ritenuti "virtuosi", amici della Dieta Mediterranea e di una corretta alimentazione, così come operatori del settore HoReCa, la GDO o operatori della logistica agroalimentare che potranno utilizzare gratuitamente una specifica visibilità sul sito del progetto Dietamed e sui canali social collegati.

Dieta mediterranea, alla base di una sana nutrizione

«Stiamo stipulando specifici accordi con la più diffuse riviste dedicate alla ristorazione e al mondo Horeca - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Roberto Russo - gli operatori che aderiranno al progetto potranno acquisire il diritto all’uso del logo “Azienda amica dello stile e della filosofia Mediterranea”, e parteciperanno assieme agli altri operatori della filiera enogastronomica al grande evento promozionale che si terrà ogni anno in occasione della giornata del Mediterraneo, ognuno preparando una propria cena in contemporanea agli altri ristoratori e dedicata esclusivamente alla dieta Mediterranea. Nel tempo i ristoranti della rete potranno allestire dei corner espositivi o di vendita diprodotti a marchio amici della dieta Mediterranea e verranno inseriti in pacchetti weekend enogastronomici veicolati attraverso i più influenti tour operator nazionali e internazionali».

Che cos'è e cosa fa Fispmed Onlus?

Fispmed, acronimo per indicare la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero, nasce nel 2004 a conclusione di un progetto europeo, finanziato dalla Commissione Europea e dal ministrero dell’Ambiente Italiano. Oggi il network conta 239 partner provenienti da 39 Paesi (per un totale di 1,8 milioni di cittadini e cittadine delle aree interessate), rappresentanti di istituzioni culturali, ong e agenzie non governative, centri di studio, istituti di ricerca, università. Nel 2008 la Regione del Veneto con una legge regionale approvata all’unanimità diviene socio Fondatore. Sin dalla sua fondazione Fispmed utilizza l'Osservatorio Euro-Mediterraneo Mar Nero come strumento per rafforzare l’azione dell’Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per il supporto alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale.