Natale e Capodanno in crociera tra offerte e destinazioni top

Per il Natale e il Capodanno sono in molti gli italiani che sognano una crociera (dopo il boom dell'estate). Ad evidenziarne il trend positivo per i mesi invernali l'indagine condotta da Crocierissime sulle prenotazioni degli italiani, i cui dati segnalano un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Crociere gettonatissime a Natale e Capodanno

Le crociere (anche in inverno) sempre più amate

Definitivamente consacrato come l'anno della ripresa dei viaggi dopo gli strascichi post pandemici, oggi il settore turistico sembra godere di ottima salute, mostrando una predilezione degli utenti per le crociere in nave. Una soluzione vacanziera che permette di ottenere quel mix ben calibrato di relax, scoperta e divertimento per una fuga emozionante e rigenerante dalle fatiche del quotidiano. Inoltre, durante le feste, le principali compagnie di crociera riservano un'accoglienza speciale riservata agli ospiti a bordo, tra tavole imbandite con i deliziosi piatti della tradizione rivisitati da chef stellati, tanta musica e attività a tema pensate per divertire gli adulti e intrattenere allegramente i più piccoli. Non mancano inoltre i mercatini di Natale e coinvolgenti show natalizi, pensati per regalare ai passeggeri un ricordo tangibile delle loro memorabili vacanze invernali.

Dove andare in crociera per Natale e Capodanno?

Ma quali sono le destinazioni di crociera più ambite per le prossime festività? Anche quest'anno la maggior parte degli italiani ha scelto di fare rotta verso il Mediterraneo Occidentale, con prenotazioni in aumento del 47,62% rispetto al 2022. Tour crocieristico dei più classici che tocca alcune tra le più emblematiche città europee; dalla vitalissima Barcellona, con i suoi palazzi modernisti e i magnifici scorci del Barrio Gotico, a Palermo, con il fascino arabo e normanno delle sue splendide architetture e gli inebrianti profumi del mercato di Ballarò, dalla luminosità di Marsiglia, storica città portuale della Francia del sud con il suo spirito bohémien e la tipica atmosfera mediterranea, all'unicità di Napoli, città di mille colori, con un panorama sull'omonimo golfo che non ammette rivali.

Crociere d'inverno? Ricercati anche Emirati Arabi Uniti e Caraibi

L'indagine di Crocierissime ci evidenzia anche un notevole incremento per le crociere dirette a Dubai ed Emirati Arabi Uniti, con un sorprendente +140% di preferenze in confronto a quelle registrate nel Natale 2022. Un viaggio via mare che conduce alla scoperta del mondo arabo in tutte le sue caleidoscopiche sfaccettature, che permette di assaporare tutto il fascino misterioso e controverso d'Oriente, per calarsi tra le audaci architetture avveniristiche ad Abu Dhabi e Dubai e le magiche atmosfere da mille e una notte nel Golfo dell'Oman.

A catturare l'interesse dei passeggeri ci sono però anche destinazioni nuove. Un aumento di prenotazioni si registra anche per le crociere dirette ai Caraibi, con un +96,67%, dato che conferma il desiderio dei viaggiatori di trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno in maniera non convenzionale, nelle splendide baie di questo arcipelago paradisiaco. Non manca infine chi ha deciso di immergersi nelle meraviglie del Nord Europa seguendo le rotte degli antichi esploratori, itinerari via mare in grado di ispirare e sorprendere qualunque viaggiatore.

Crociere d'inverno? Anche convenienti

Se salire a bordo di una nave da crociera per Capodanno rappresenta per tanti versi un'opzione vantaggiosa, Crocierissime ci segnala anche un'alternativa economicamente conveniente: le principali compagnie prevedono una riduzione di circa il 20% sul prezzo della crociera per chi prenota adesso ma decide di partire dopo le Feste.