Lollobrigida ferma il treno in ritardo, scende e prosegue in auto blu: è polemica

«Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno alta velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. E se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida». Parole di Matteo Renzi, primo esponente di Italia Viva, nel commentare quanto accaduto questa mattina (22 novembre) a bordo del Frecciarossa 9519. Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, infatti, è finito al centro delle polemiche per aver interrotto il viaggio del treno, scendendo così dal mezzo pubblico e optando per un'auto blu fino a Caivano, destinazione finale del ministro per l'inaugurazione del nuovo parco urbano. Una scelta che, riferiscono fonti di governo, è stata presa a causa di un ritardo di 111 minuti del Frecciarossa.

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida

«L'assenza del governo sarebbe stata una delusione sia per le tante persone presenti che attendevano l'inizio dell'evento, soprattutto per bambini e studenti accorsi sotto la pioggia nella scuola e al parco, sia per le istituzioni - hanno spiegato fonti vicine al ministro Francesco Lollobrigida. Il treno purtroppo aveva circa 100 minuti di ritardo. Per non deludere i cittadini e per rispettare l'impegno preso con la comunità di Caivano, il ministro sarebbe andato perfino a piedi».

Caso Lollobrigida, Conte: «Utilizzato un mezzo di trasporto a servizio dei cittadini come privilegio del singolo»

Inevitabilmente, come annunciato da Matteo Renzi, il comportamento di Lollobrigida, per le forze di opposizione, sarebbe stato imbarazzante. «Ciò che ha fatto rappresenta un segnale devastante della politica nei confronti dei cittadini, soprattutto in un momento così difficile, è stato utilizzato un mezzo di trasporto a servizio dei cittadini come privilegio del singolo, non so dire se questa cosa sia stata mai fatta da un ministro della prima Repubblica» ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Caso Lollobrigida, dura la risposta del leader del M5S, Giuseppe Conte

Lollobrigida e la polemica sul treno, Fratelli d'Italia: «Sciacallaggio mediatico»

Fratelli d'Italia, partito politico del ministro, ha scelto di replicare alle accuse con il deputato Marco Cerreto: «Lo sciacallaggio mediatico ha superato i limiti dell'informazione. A causa di un forte ritardo di Trenitalia, il Ministro Lollobrigida che aveva premura di essere presente ieri a Caivano, ha chiesto, essendoci tutte le condizioni, di scendere dal treno e proseguire in auto. Criticare ogni volta chi fa bene il proprio lavoro non giova a nessuno. La polemica sterile, la vignetta di turno in prima pagina non fa ridere, anzi sottolinea ancora di più la cattiva informazione che è serva di una politica scorretta che per anni ha governato la Nazione. Se il ministro Lollobrigida non fosse stato presente, avremmo avuto titoloni: lo Stato assente ed invece, che piaccia o meno a certa stampa politicizzata, lo Stato c'è e lo sta dimostrando in ogni modo cercando di dare risposte concrete».