Biglietti aerei: rincari record in Italia, ma è il Paese più economico in Europa

I costi dei biglietti aerei in Italia sono aumentati più rapidamente rispetto ad altri paesi europei nell'ultimo anno. Nonostante ciò, viaggiare in aereo all'interno del Stivale e verso altre nazioni del continente è ancora più conveniente rispetto ad altri paesi. Questa è la conclusione di un'analisi condotta dal Corriere della Sera, confrontando le tariffe medie dei voli durante i primi nove mesi di quest'anno con lo stesso periodo del 2022.

Caro voli, l'Italia è il paese più conveniente in Europa

Caro voli, l'analisi dei prezzi dei biglietti aerei nelle rotte interne

I dati sui prezzi dei biglietti aerei per voli nazionali in Europa nel periodo gennaio-settembre 2023 mostrano variazioni interessanti. La Francia si posiziona come il paese con i prezzi più alti, con una tariffa media di circa 95 euro per tratta. Seguono la Germania con poco meno di 92 euro, il Regno Unito con circa 85 euro e il Portogallo con circa 83 euro. Le tariffe più convenienti si trovano in Grecia, con una media di circa 73 euro, seguita dalla Spagna con quasi 62 euro e, infine, dall'Italia con una tariffa media di 54 euro. È importante notare che questi dati escludono le tariffe "agevolate" legate alla continuità territoriale, il che potrebbe influenzare le medie dei prezzi dei biglietti aerei nei vari paesi.

Il confronto con i biglietti aerei nel 2022

Durante i primi nove mesi del 2022, però, il mercato italiano ha mostrato un notevole aumento del 27% in media, risultando essere il tasso di crescita più elevato tra diversi Stati presi in considerazione. Seguono il Regno Unito con un aumento del 19%, la Francia con il 15% e la Grecia con il 13%. Invece, Spagna e Germania hanno registrato incrementi più modesti, rispettivamente del 7% e del 3%. Nel contesto, non si sono evidenziati significativi aumenti in Portogallo.

Caro voli, l'analisi del Corriere della Sera sulle rotte nazionali ed europee

Caro voli, l'analisi dei prezzi dei biglietti aerei nelle rotte europee

Tra i voli verso vari Paesi europei, l'Olanda spicca per essere il più costoso, con una tariffa media di quasi 135 euro per tratta. Al secondo posto si posiziona la Grecia (132 euro), influenzata principalmente dal suo boom turistico estivo. Segue la Germania al terzo posto, con una media di 123 euro. Paesi come il Portogallo (108 euro), la Francia (107 euro) e il Regno Unito (103 euro) superano i 100 euro a causa della loro posizione più distante nel continente. Invece, Spagna e Italia risultano essere le opzioni più convenienti, con la Spagna poco al di sotto dei 100 euro e l'Italia con un prezzo medio di 81 euro per tratta.

Il confronto con i biglietti aerei nel 2022

Anche in questo caso l'Italia ha sperimentato un aumento significativo dei prezzi rispetto ad altri paesi europei. Sebbene i prezzi siano inferiori rispetto ad alcuni, l'Italia ha visto un incremento del 30% rispetto all'anno precedente, superando l'incremento del 24% nei Paesi Bassi, del 18% in Francia e del 15% in Spagna, Germania e Grecia. Nel Regno Unito c'è stato un aumento del 13%, mentre il Portogallo si conferma come il paese con l'incremento più contenuto, registrando un +6%.