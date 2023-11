Lavoro al femminile, cresce l'occupazione nel settore dell'ospitalità e del turismo

Essere donna, persona. Non deve essere più un'avventura, una sfida continua, nella società o ancora peggio, nelle proprie scelte di vita. Il contrastarne i diritti è stato visto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come una grave violazione e nel 1993 con la "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" ha dedicato loro la giornata del 25 novembre.

Il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne

È stata così focalizzata l'attenzione della comunità mondiale, almeno per un giorno, sulle disuguaglianze tra uomo e donna nella società. Qualcosa è cambiato, nelle leggi e nelle coscienze, ma c'è ancora molta strada da fare. Da noi il Senato sta per varare un disegno di legge (già approvato alla Camera) contro la violenza di genere, che si propone di intervenire per rafforzare la prevenzione e la tutela delle vittime di abusi o di violenza nell'ambito della vita familiare e nel lavoro.

Turismo e accoglienza, un settore simbolo di parità di genere

Le differenze di genere sembrano sfuggire nell'industria del turismo e dell'accoglienza in cui da qualche anno è cresciuto il numero di donne occupate, anche nel ruolo di manager e imprenditrici. Nel 2022 l'occupazione femminile complessiva nelle imprese associate a Confindustria è aumentata (+3,4& rispetto a quella maschile, 2,4%). Dati significativi ma non del tutto esaustivi: per questo abbiamo cercato di capirne qualcosa in più su cosa sta succedendo nel mondo dell'horeca con chi, in questo mondo, ci lavora praticamente ogni giorno.

Maria Carmela Colaiacovo (Confindustria Alberghi): «Nell'ospitalità c'è parità di genere»

Per Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Confindustria Alberghi, AD del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio e Vice Presidente del Gruppo Financo, quello dell'ospitalità e del turismo è un mondo in cui c'è assoluta parità di diritti. «Nel nostro settore - afferma - la donna ha sempre trovato spazio per esprimere la sua personalità. Grandi passi avanti sono stati fatti dall'introduzione delle quote, soprattutto in alcuni settori, ed è bene che il Pnrr continui nella sua importante progettazione. Tuttavia il problema più gande della questione femminile è la gestione della famiglia, a livello istituzionale e di welfare».

Maria Carmela Colaicovo, presidente Confindustria Alberghi

«Bisogna creare servizi a supporto della vita all'interno della famiglia, con l'assistenza nella crescita dei figli. Penso che sia questo il punto di svolta perchè le difficoltà nascono quando si devono fare delle scelte familiari. Le donne devono così poter avere pari opportunità e di carriera all'interno delle aziende».

Anna Lapini (Confcommercio): «Basta voltarsi dall'altra parte»

«Dal 1 gennaio ad ora 83 donne uccise da uomini in ambito affettivo o familiare. Il dolore di questi giorni per la la morte di Giulia Checchettini, la ragazza che si stava per laureare è straziante - dice invece Anna Lapini, di Confcommercio Terziario Donna - ma oggi più di ieri comprendiamo che il problema dei “bravi uomini”e dei “bravi ragazzi” che non riescono ad accettare un semplice “No” è enorme e dobbiamo affrontarlo insieme. Il femminicidio è l'ultimo estremo comportamento di uomini che portano in sé il germe della violenza, verbale, psicologica, economica, fisica, sessuale, una violenza che esercitano ogni giorno attraverso piccoli gesti apparentemente insignificanti. Sono invece segnali che devono mettere sull'avviso le donne che potrebbero diventarne vittime, ma prima di tutto chiunque gli stia vicino che faccia capire a chi questa violenza la esercita, sia esso, un amico, un figlio, un padre, e anche a chi la potrebbe subire; che ogni persona è libera di scegliere della propria vita».

Anna Lapini, Confcommercio Terziario Donna

«Sono caratteristiche e tratti ben definiti: se li riconosciamo, non dobbiamo voltarci dall'altra parte, non dobbiamo sminuirli pensando o dicendo: "È fatto così ma in fondo è una brava persona". Deve essere un impegno di tutti e di ciascuno, da portare avanti insieme, a chi ci governa, alle Forze dell'ordine, agli operatori, agli organi di informazione, alla magistratura: serve la massima attenzione, più ascolto, più formazione. Questo nel disegno di legge del Governo c'è, ma non basta se non si agisce sul cambiamento culturale che deve essere trasversale e diffuso, quell'assunzione di responsabilità individuale e collettiva. Per questo motivo per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il nostro Gruppo, che rappresenta oltre 250.000 imprese femminili del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni, per il terzo anno promuoverà una campagna social dedicata, che per il 2023 coinvolgerà anche gli uomini dell'intero sistema Confcommercio: "La vita delle donne è un valore. Difendiamola, insieme"».

Irene Deiana (A.B.I. Professional): «Orgoglio per il lavoro delle colleghe»

«Siamo ormai giunti ad un era dove tutti sono intelligenti, perspicaci, intraprendenti e molto ambiziosi - afferma Irene Deiana di Abi Professional, l'Associazione Barmen (e barlady) Italiani - siamo sempre troppo occupati a pensare di emergere che non ci rendiamo conto alcune volte di calpestare ciò che ci circonda , e magari i nostri stessi simili , siamo in continua competizione e se la competizione è tra un uomo e una donna la faccenda si complica. Lavoro da circa 24 anni nell'ambito turistico, ho 47 anni ed ho dedicato la mia vita all'accoglienza e al mondo del bartending , mi sono sempre fatta spazio tra una gomitata e un'altra per far in modo di essere notata e apprezzata per le mie capacità e competenze».

Irene Deiana di Abi Professional

«La figura femminile oggi dopo tante battaglie in qualche modo, o perlomeno nel mio settore, sta avendo la sua importanza. Certo non è stato facile ma bisogna essere forti, lasciare da parte le debolezze e tirare fuori quel lato caratteriale che ci contraddistingue. L'uomo crede di essere invincibile, di sapere tutto in ogni campo ma non è sempre così e quando si trova davanti una donna che possiede quella qualità che a lui manca e che non potrà mai avere perché non è nel suo DNA, allora gli scatta qualcosa, non può più fare a meno di te e cerca di vedere le cose in modo diverso con orizzonti più ampi quindi ruba, studia, capisce e finalmente si arrende! Ti apprezza. Visto quanti passaggi? Quanta strada? E quante gomitate siamo costrette a dare ? Ma anche subire per essere viste con occhi diversi ? Non esistono leggi che tengano, qui si tratta di umanità e buonsenso, si tratta di raccogliere più informazioni possibili da chi ci sta vicino sia uomo o donna che ci possono aiutare nell'ambito lavorativo e tutto questo si chiama Intelligenza».

«Faccio parte di una splendida Associazione nel mondo del Bartending dove ho creato un gruppo di sole donne Barladies e non, che si occupa di dare supporto ad altre donne che ogni giorno nonostante il lavoro massacrante combattono contro il cancro. Quindi ad ogni nostro evento prepariamo dei drinks leggeri che offriamo al nostro pubblico dietro un piccolo contributo che doniamo all'IEO Monzino (Istituto Europeo Oncologico di Milano ). Ma anche là non è stato facile far capire ad alcune figure maschili, radicate dai loro pensieri ottusi, l'intento di tutto questo. Ci sono voluti due anni dando spiegazioni su spiegazioni, ma fortunatamente l'intelligenza di alcuni ha avuto la meglio ed ora sono davvero orgogliosa del lavoro che insieme alle mie colleghe facciamo! È una mission che durerà nel tempo. Una reale parità dei diritti è ancora lontana ma ce la possiamo fare, sono fiduciosa!».

Quanto è ancora lontana la parità di genere?

Poco incoraggianti anche i dati del Gender Policies Report, la pubblicazione dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ogni anno monitora le differenze di genere nel mondo del lavoro. La parità è lontana perché la partecipazione femminile è ancora ostaggio di criticità strutturali: occupazione ridotta, prevalentemente precaria, part time e in settori a bassa remuneratività o poco strategici. Se alcuni settori per tradizione e vocazione, si distinguono per una maggiore occupazione femminile come formazione, salute, turismo, retail servizi sociali e alla persona, i numeri si riducono alle posizioni di leadership. Il problema è sovranazionale e al recente Forum The European House - Ambrosetti di Cernobbio, le linee conclusive sul Women Empowerment indicano la necessità di stanziare bilanci pubblici specifici, di fornire le risorse necessarie per attuare le iniziative e monitorarne i progressi e l'impegno ad affrontare le disuguaglianze. Non solo, le aziende devono dare priorità anche al rapporto tra lavoro e vita privata come strumento chiave per promuovere l'occupazione delle donne e integrarle nei processi decisionali.

Quanto è ancora distante la parità di genere?

Tra i settori con più altra presenza femminile c'è l'Horeca (acronimo di hotellerie-restaurant-café) legato ai consumi extradomestici, tra ristorazione e ospitalità. Su 1.200.000 addetti ben il 60% è costituito da donne ma il percorso è ancora in salita: la situazione pur migliorata in termini assoluti, peggiora in termini relativi perchè le donne non sono valorizzate contrattualmente o sono part time, Per Federica Cecchi del Mio (Movimento imprese ospitalità) «restano comunque ai margini delle dinamiche aziendali. Devono pretendere forme contrattuali paritetiche e devono essere poste nella posizione di poter esprimere il loro valore aggiunto».

Tornando a parlare in maniera generale è tempo di recuperare un ritardo storico, soprattutto dopo la pandemia e con la transizione ecologica e digitale. Per Enrica de Marco della Luiss l'emergenza Covid ha contribuito in maniera significativa a valorizzare, anche tramite il ricorso al lavoro da remoto, il principio di parità di genere. La legislazione di emergenza in tema di smart working ha riconosciuto in favore di entrambi i genitori un vero e proprio diritto al lavoro agile, oltre a un congedo specifico finalizzato a soddisfare le esigenze di cura familiari imposte dall'emergenza sanitaria.