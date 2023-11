Moreno Cedroni, Protagonista a Excellence Food Roma, Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo

In una prestigiosa manifestazione giunta alla sua decima edizione, Excellence Food Roma celebra il meglio della cucina italiana, delle identità territoriali e di un viaggio enogastronomico che si può apprezzare appieno solo in Italia. Nelle Marche, questo evento si manifesta come un'esperienza seducente, narrativa e di grande classe.

Il palcoscenico di questa celebrazione straordinaria è lo Stadio Olimpico, nella sala delle autorità, che si trasforma in un contesto di alta qualità per narrare l'eccellenza italiana. La Regione Marche è stata onorata con il Premio Excellence 2023 per la ristorazione, un riconoscimento dedicato al grande Maestro di cucina, Moreno Cedroni, narratore di una marchigianità raffinata e figura amata.

Il Direttore di Atim (Azienda per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche), Marco Bruschini, ha espresso con eloquenza il significato di questo premio. Cedroni è indubbiamente un luminare dell'alta cucina, custode della qualità e promotore del Made in Italy. Ha dedicato la sua vita a rendere le Marche una terra migliore, più bella e ospitale, capace di abbracciare il mondo intero attraverso una cultura enogastronomica che racconta la bellezza.

Lo stile marchigiano della ristorazione, che ama la "Romanità", come Bruschini ha sottolineato, potrebbe essere la chiave per attirare i romani nelle Marche per una vacanza intrisa di un'esperienza sensoriale da vivere con leggerezza. Questo sarebbe un dono unico e affascinante al mondo.

Moreno Cedroni, con il cuore in mano, ha descritto Le Marche, richiamando la bellezza del mare, delle colline e di un entroterra dove, per 12 mesi l'anno, gli amanti della bellezza possono trovare un autentico gesto d'amore. Celebrando già 39 anni di magica attività e avvicinandosi ai quarant'anni, Cedroni continua a offrire nutrimento per l'anima, la mente e il palato.

