Dall'Inghilterra a Pisa per mangiare una pizza: «A Londra spendiamo di più»

Da Sheffield a Pisa, per mangiare una pizza (ma non solo, ovviamente). Il motivo? Perché andare a Londra sarebbe costato di più. Dal nord dell'Inghilterra sino al capoluogo toscano, un volo di poco meno di due ore con andata e ritorno nel giro di una giornata che evidentemente ha fatto risparmiare una famiglia rispetto a un viaggio nella Capitale inglese, distante poco meno di 300 chilometri dalla loro città.

Sheffield-Pisa in 24 ore: «Meno costoso di Londra»

La motivazione è prettamente economica: grazie a un volo low cost una mamma con due figli al seguito ha speso circa 350 sterline, comprensivo di spese per il volo, alloggio in hotel, visita alla città e pizza, a detta della signora (che ha testimoniato tutto sui social) la più buona mai mangiata.

Vanno a Pisa per una gita di 24 ore: «Speso meno che in Inghilterra»

La scelta, bizzarra, di volare a Pisa per una gita full immersion di 24 ore è esclusivamente di natura monetaria. Come ha detto la stessa donna, infatti, due giorni in un parco giochi inglese o a Londra i tre avrebbero speso sicuramente di più. «È stata un'alternativa più economica rispetto ad una giornata fuori casa - ha confessato - Se fossimo andati in un parco a tema avremmo speso un paio di centinaia di sterline al giorno compreso cibo, viaggio e biglietti. Sicuramente questa gita è stata più economica di un viaggio a Londra».

Il programma della giornata tutta pisana della donna inglese e dei figli? Partenza alle ore 19.00 dall’aeroporto di Manchester con volo Ryanair, costato 39 sterline a testa, arrivo a Pisa alle 22.00 circa. Costo dell'albergo 150 sterline, a cui si aggiungono le spese sostenute per il cibo, tra cui una pizza «ricoperta di salame e peperoni, la migliore che mio figlio abbia mai mangiato».