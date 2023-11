Prelevare contante al supermercato e al tabaccaio? Con la Manovra 2024 si potrà

Le attività commerciali che dispongono di un terminale Pos saranno autorizzate a erogare contanti ai clienti al fine di affrontare il problema della chiusura delle filiali bancarie, in particolare nelle zone più remote del Paese e nei piccoli Comuni. Questa disposizione è inclusa in una modifica alle leggi anti-riciclaggio del 2007, che è stata introdotta nella Manovra 2024. In alcune zone, infatti, trovare uno sportello bancomat per prelevare denaro può risultare un'impresa. Per questo il governo ha deciso di venire incontro alle esigenze dei cittadini di tali aree per agevolare le operazioni di prelievo e per prevenire lo spopolamento di determinati territori. È importante sottolineare che questa possibilità è offerta ai negozi, ma non vi è alcun obbligo da parte loro di aderire a questa iniziativa.

Nei negozi provvisti di Pos si potranno fare i prelievi di contante

La nuova normativa imporrebbe ai prestatori di servizi di pagamento di effettuare controlli antiriciclaggio solo per i prelievi superiori a 250 euro al giorno, una soglia ritenuta in linea con il prelievo medio effettuato attraverso carte collegati a conti correnti e carte prepagate.

In quali negozi si potranno fare i prelievi di contante?

Questa modifica potrebbe essere applicata a vari tipi di esercizi commerciali, ma in particolare si prevede che supermercati e tabaccai possano diventare punti di prelievo di contante. L'obiettivo principale è ampliare l'accesso al contante, in un periodo in cui il numero degli sportelli bancari tradizionali è in costante diminuzione, registrando una riduzione del 30% tra il 2011 e il 2020. Inoltre, per i commercianti, questa iniziativa potrebbe ridurre la necessità e i rischi associati alla detenzione di ingenti quantità di denaro.

Perché si è scelto di permettere il prelievo di contante nei negozi?

La misura è vista come un modo per promuovere l'inclusione finanziaria, incoraggiando un maggior uso dei conti di pagamento e dei mezzi di pagamento elettronici, ma senza escludere coloro che preferiscono o hanno difficoltà nell'utilizzo di contanti. Inoltre, come scritto, si propone di rispondere all'urgente problema della chiusura degli sportelli bancari, con dati che mostrano una continua diminuzione del loro numero nel territorio italiano, causando disagi significativi per la popolazione in alcune regioni. La possibilità di effettuare prelievi di contanti presso esercizi commerciali potrebbe contribuire a colmare questa lacuna e garantire maggiore accessibilità ai servizi finanziari per tutti.