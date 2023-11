Cervinia cambia nome in Le Breuil: turismo a rischio. Ecco perché

Il Comune di Valtournenche ha dato il via libera al cambio nome del paese di Cervinia, storica località turistica, che presto adotterà nuovamente la sua antica denominazione, Le Breuil. Una decisione che segue una ricerca avviata nel 2011 che ha riportato alla luce antichi toponimi del territorio. A difendere questa scelta il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che ha ribadito come Cervinia sia un nome assegnato durante il fascismo e che ha sottolineato l'importanza di preservare la storia del territorio.

Cervinia cambia nome in Le Breuil (credits: italia.it)

Cervinia diventa Le Breuil, ma nessuno ne sapeva niente

Cervinia, conosciuta in tutto il mondo come una destinazione per gli appassionati degli sport invernali, rappresenta un marchio consolidato nel turismo e questo cambiamento potrebbe compromettere la promozione e la visibilità internazionale acquisite nel corso degli anni. Un pensiero che unisce la quasi totalità degli albergatori della zona, di cui la maggioranza non ha voluto commentare la scelta, con i pochi che ci hanno risposto che l'hanno definita come «inutile». «Nessuno ne sapeva niente... non esiste» raccontano a Italia a Tavola. «I turisti di tutto il mondo conoscono il Cervino e Cervinia: qui noi viviamo di turismo, e la scelta si ripercuoterà su tutto, sull'economia e sull'aspetto sociale».

Cervinia? No, Le Breuil. Ora i residenti dovranno aggiornare tutti i documenti

Inoltre, il passaggio da Cervinia a Le Breuil richiederà un notevole sforzo burocratico: circa 700 residenti, infatti, dovranno aggiornare i propri documenti di identità, certificati anagrafici e dati catastali. «Siamo caduti dalle nuvole. Speriamo che qualcuno si attivi perché peserà tantissimo» si augurano gli albergatori del paese in Valle d'Aosta.