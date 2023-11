Matrimoni 2024: pronti per il [£$midnight fast food$£]? È la tendenza del futuro

Se ti sposi nel 2024 dovresti continuare a leggere questo articolo! Per avere un matrimonio che lascerà il segno bisogna, infatti, sapere quali sono le tendenze più cool per il prossimo anno. A partire dal cibo, dal ricevimento e dalla torta, che diciamolo chiaramente, rappresentano il fulcro delle nozze. E per far sì che il tuo matrimonio sia davvero trendy nel 2024 dovresti assolutamente offrire ai tuoi invitati il midnight fast food, che la farà da padrone insieme ai food truck e ai corner gastronomici. E, mi raccomando, puntate su buffet e porzioni meno abbondanti e un'offerta gastronomica ecofriendly. Per la torta? Meglio una naked cake o crostate alla frutta XXL. L'epoca delle torte dai piani interminabili sembra essere terminata! Ah, niente segnaposti: se vuoi stupire con una vera wedding fest lascia che gli invitati si siedano dove vogliono. Una chicca? Torna di tendenza la Champagne Tower, ma con Prosecco e bollicine italiane. Quelli di Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, vi hanno avertiti! Ok sposi, prendete appunti, vediamo nel dettaglio le tendenze food più richieste, ma anche i colori predominanti, gli stili più popolari, le caratteristiche degli abiti e le decorazioni più ricercate per un matrimonio perfetto nel 2024.

Il midnight catering è il nuovo trend nei matrimoni

Come dicevamo, per quanto riguarda i trend nuziali culinari per il prossimo anno l'unico, indiscutibile, protagonista è lui: il midnight fast food. In pratica, antipasti, primi, secondi, frutta, dolci… ed anche lo spuntino di mezzanotte. E che spuntino! La tendenza gastronomica che si farà strada nel 2024 ha un nome che non lascia molto spazio all'immaginazione: midnight fast food. Che siano hamburger, tranci di pizza, hot dog o panzerotti, l'importante è che queste squisitezze fast vengano servite a notte fonda.

Per i matrimoni 2024 continueranno ad avere successo anche i food truck

Continueranno ad essere super cool anche i food truck e i caratteristici corner gastronomici, sempre più personalizzati secondo i gusti e la storia della coppia.

Torta nuziale? Scegli tra naked cake o maxi crostate

Lo sappiamo bene che uno dei momenti clou di un matrimonio è il taglio della torta. Secondo il Rapporto Globale dei Matrimoni 2023 di Matrimonio.com, il taglio della torta è, infatti, un must in Italia: circa l'84% delle coppie, infatti, non rinuncia a questo momento.

Boom di naked cake per i matrimoni 2024

Ma quali saranno le wedding cake più richieste per il prossimo anno? Si sa, come nella moda, anche nella gastronomia tutto torna e le torte protagoniste saranno ancora una volta le naked cake, che prendono il posto di quelle decorate in pasta di zucchero, dall'altezza infinita e dai dettagli esagerati. Di grande tendenza anche le crostate alla frutta XXL e, in generale, le torte a un solo piano grandi e colorate.

Le crostate battono le wedding cake a più piani nei matrimoni 2024

Matrimonio nel 2024? Torna la Champagne Tower, ma con spumanti italiani

Da segnalare il ritorno della Champagne Tower, nella versione made in Italy con i vini nostrani. Uno squisito spumante di qualità, dei bellissimi calici modello Pompadour, una buona manualità per impilarli e sarà un tripudio di bollicine!

Torna di tendenza la Champagne Tower, ma con vini italiani

Matrimonio 2024: il rinfresco e zero-waste

Festeggiare in grande stile dunque! Certo, ma sempre nel rispetto dei principi green. Per ridurre l'impatto ambientale, infatti, le coppie che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel 2024 opteranno per un'offerta gastronomica ecofriendly più contenuta volta a evitare gli sprechi, preferendo fornitori a km zero e sensibili al tema della sostenibilità, oltre a puntare su buffet e porzioni meno abbondanti.

Matrimonio 2024, posti a sedere? No, W lo Zoning

Scelto cosa mettere in tavola, attenzione al classico seating plan e i tradizionali segnaposto che iniziano ad essere considerati come consuetudini un po' sorpassate e démodé. La nuova frontiera dei matrimoni 2024, infatti, si chiama zoning. Di che si tratta? In pratica, tutto cambia perché non saranno più gli sposi a decidere dove posizionare gli invitati durante il banchetto, ma saranno i medesimi ospiti a scegliere dove e con chi accomodarsi all'interno di una zona predefinita. Questa tendenza, che non si allontana molto dal concetto di Wedding Fest che ha davvero spopolato nei matrimoni del 2023, pur mantenendo l'usanza del piatto servito a tavola, conferirà ai matrimoni un'atmosfera più distesa, libera e anticonvenzionale.

Zoning is the new seating plan nei matrimoni del 2024

Matrimoni alternativi: la tendenza 2024 antiwedding

Dunque, come si è capito, la parola d'ordine per un matrimonio nel 2024 è: antiwedding. Il movimento antiwedding sta, infatti, prendendo piede con il suo spirito sovversivo, la volontà di rompere con le tradizioni del passato e la naturale inclinazione verso la sperimentazione. Nel 2024, ci aspettiamo che questo movimento sia il protagonista principale dei matrimoni. Quello che accomunerà tutti i matrimoni dell'anno a venire è la loro unicità e diversità. Non ci sono regole di stile (e se ci sono, sono fatte per essere infrante), l'importante è evitare la sensazione di déjà vu e far sì che ogni elemento, anche il più insolito, contribuisca a riflettere la personalità degli sposi. I riti personalizzati, come quelli della sabbia, della luce e dell'handfasting, diventeranno comuni per dare alla cerimonia un tocco unico e originale.

Celebrazioni in più fasi: lunga vita ai wedding chapters

In tutto questo, un matrimonio che dura solo un giorno è ormai considerato superato. La tendenza dei Wedding Chapters, che sono celebrazioni nuziali divise in più fasi, continuerà a crescere nel 2024. Questo potrebbe includere feste continue, dove gli ospiti possono festeggiare nella stessa location o altrove, brunch il giorno successivo con piscina e addirittura matrimoni in diverse città o all'estero, seguendo la tendenza dei destination wedding.

Matrimonio? Gli invitati scelti con cura e coccolati

Ma chi invitare? Nel 2024, non ci saranno più matrimoni con un numero elevato di invitati lontani, parenti lontani o conoscenti casuali. La tendenza sarà quella di invitare solo amici e parenti stretti, coloro che condividono autenticamente la gioia degli sposi. Gli ospiti saranno coinvolti in ogni aspetto del matrimonio, con dettagli personalizzati e attività Instagrammabili come fumogeni colorati, coreografie o tatuaggi all'henné.

Matrimonio 2024, torna lo stile Anni '80 e '90

Tra le tendenze anche un grane ritorno. Gli anni '80 e '90 saranno di grande ispirazione per i matrimoni del 2024. Musica folk, synth pop, disco e grunge saranno le scelte musicali, e lo stile retrò influenzerà le decorazioni e la moda. Maniche voluminose, spalline, perle, paillettes e bouquet da sposa di piccole dimensioni saranno al centro della scena.

L'eleganza nel 2024 non sarà, dunque, sinonimo di sobrietà. I matrimoni saranno caratterizzati da una combinazione di stili diversi, come lo stile garden con piante verdi, colori metallizzati e legno, l'effetto a specchio e il roof styling, trasformando il soffitto in un'opera d'arte. L'erba della Pampa sarà una decorazione popolare. Dopo anni di predominio dei colori pastello, il 2024 vedrà, inoltre, l'uso di tonalità vivaci e luminose come il rosso, l'arancione e il giallo. L'illuminazione svolgerà un ruolo fondamentale nel design, con candelabri sontuosi, cascate di luci fatate e proiezioni luminose psichedeliche.

Matrimonio 2024, l'abito da sposa? Rivoluzionario

E l'abito da sposa? Le spose del 2024 abbracceranno la diversità. Il nero diventerà un colore popolare per gli abiti da sposa, insieme a opzioni come la jumpsuit, il tailleur con gonna, top con gonna o pantaloni, e completi giacca e pantaloni. Gli abiti asimmetrici e i mullet dress saranno le scelte comuni per i matrimoni civili. Gli accessori, come cravatte e mantelle, saranno elementi chiave per completare il look.

Le spose nel 2024 diranno sì anche all'abito nero

Matrimonio 2024: l'eleganza dello sposo? Non convenzionale

E lo sposo? Lo sposo del 2024 sarà audace. Oltre al classico completo con cravatta o papillon, sperimenterà con colori e stili diversi. Gli abiti gessati rivisitati saranno una tendenza retrò popolare. Gli accessori, come cravatte e boutonnière vistosi, saranno un punto focale nel look dello sposo.

Matrimonio 2024: social e altamente condivisibili

E tutto questo sarà… condiviso! Nel 2024, i matrimoni saranno estremamente social. Il Same Day Edit, con foto o video scattati e proiettati durante l'evento, diventerà comune per condividere ogni istante su Reels o Tiktok. Saranno prodotti montaggi creativi come cortometraggi del grande giorno per i social media, challenge e video post-wedding.

Nel 2024 i matrimoni saranno sempre più social

Luna di miele: parola d'ordine? Vendetta e viaggio con bambini

Finito la festa, si parte! Ma la luna di miele non si limiterà più a una sola località. Le coppie preferiranno dedicare tempo a diverse destinazioni, seguendo la filosofia del "Revenge Travel" per "vendicarsi" dei lockdown passati.

Luna di miele in una sola località? No, grazie

Le lune di miele con bambini o animali da compagnia diventeranno più comuni, riflettendo la realtà delle coppie moderne.