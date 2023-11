“Ricette a Modo Mio”, in un libro la cucina dolce e salata di Simona Galimberti

La cucina è una forma d'arte, una manifestazione d'amore e una connessione profonda con la tradizione. È un modo per esprimere la propria creatività e il proprio affetto verso gli altri. Ed è proprio in quest'ottica che l'autrice Simona Galimberti ha condiviso le sue "Ricette a Modo Mio - Un Anno di Golosità Dolci e Salate”. Un libro culinario che promette di deliziare i lettori con un viaggio di dodici mesi ricco di amore, colore e soddisfazione per il palato.

La cover di Ricette a Modo Mio - Un Anno di Golosità Dolci e Salate

Il mondo della cucina senza mezzi termini di Simona Galimberti

Una delle prime cose che salta all'occhio in "Ricette a Modo Mio" è l'approccio personale di Simona Galimberti. Niente introduzioni scritte da altri, nessun nome altisonante per convincere i lettori ad esplorare il suo mondo culinario. È l'autrice stessa che parla direttamente ai suoi lettori, con passione e autenticità. Nelle pagine di questo libro, la Galimberti offre un'intima raccolta delle sue ricette preferite, molte delle quali ha coltivato fin dall'età giovanile. Le ha sperimentato e perfezionate nel tempo, finché sono diventate "a modo mio": ricette facili, buone, veloci da preparare, con pochi ingredienti e risultati garantiti.

Le ricette sono molto di più, tra emozioni e ricordi

Cosa l'ha ispirata a scrivere "Ricette a Modo Mio - Un Anno di Golosità Dolci e Salate"?

Questo libro nasce dal desiderio di svelare come dietro ogni ricetta ci siano tanti tentativi, ricordi, emozioni e non solo un semplice elenco di ingredienti. È un diario in cui ogni ricetta è legata a un momento significativo della mia vita o semplicemente al desiderio di creare qualcosa di goloso. Un diario che nasce dal bisogno di affidare alla carta delle ricette magiche che meritano di essere conservate e tenute sempre a portata di mano senza bisogno di wi-fi, cellulari o altro.

La cucina semplice di Simona Galimberti

Nel libro sottolinea l'importanza della semplicità e della riuscita garantita nelle sue "creazioni". Ci fa un esempio di una ricetta che ritiene sia particolarmente rappresentativa di questo approccio?

Sono tutte ricette molto semplici. Quella forse più disarmante sia per semplicità sia per numero di ingredienti è la torta ganache al cioccolato e fragole. Panna calda su cioccolato fondente tagliato fine a coltello, si mischia, si versa nello stampo, si decora con fragole fresche e via in frigo. Pronta!

Nel suo nuovo libro Simona Galimberti regala ricette semplici e collaudate

Ha menzionato che ha raccolto molte delle sue ricette preferite da quando era giovane. C'è una di queste ricette che ha una storia speciale o un legame emotivo particolare per lei?

Sicuramente la base per i plumcake sia dolci sia salati. Nel libro racconto come il regalo delle prime fruste elettriche e la scoperta dell'impasto del plumcake mi abbia confermato che la cucina è il mio luogo, lo spazio dove trovare il mio centro, ricaricarmi e affrontare gli eventi con la giusta prospettiva e una buona dose di sorrisi.

Simona Galimberti, la cucina come collante di tradizioni e famiglia

Ha parlato dell'importanza della famiglia e della condivisione attraverso il cibo. Qual è la "golosità" (dolce o salata) che considera un vero simbolo di unione e celebrazione nella sua famiglia?

Ce ne sono veramente tanti e legati ai diversi momenti dell'anno. I compleanni della mia famiglia sono sempre stati per me un'occasione da dedicare totalmente ai loro dolci preferiti. La Pavlova è uno dei dolci più celebrativi perché è la torta o, meglio, una delle torte, di compleanno di mia mamma. Mi ricordo ancora la prima volta in cui l'ho fatta e il momento esatto in cui l'ho portata a tavola. Il suo viso, la sua approvazione al primo assaggio e i suoi occhi che mi guardavano pieni di orgoglio e di amore.

Simona Galimberti, l'amore per la cucina sin da bambina

Il "Dolce Forno" ha giocato un ruolo significativo nella sua passione per i dolci. Qual è stata la prima esperienza memorabile con questo fornetto e come ha influenzato la sua relazione con la cucina?

La prima esperienza è stata quella di vedere la tortina della mia amica gonfiarsi meravigliosamente e la mia uscire piatta come una frittella. Da lì, senza che neanche me ne accorgessi, ho sviluppato l'approccio alla mia cucina e in generale alla vita. Me ne sono resa conto poi molto dopo, ma il non perdersi d'animo, il riprovare e godersi lo spettacolo della cucina senza ansia del risultato, il non provare invidia e il gioire per il successo degli altri fanno parte di me e il Dolce Forno, con i suoi limiti tecnologici, mi ha fatto scoprire la gioia del preparare dolci per chi ami e l'allegria a prescindere dal risultato. L'importante è sempre fare bene e poi gli eventi giocano sempre il loro ruolo e in cucina il forno riveste un ruolo importante e sempre un po'misterioso.

L''autrice Simona Galimberti

Il suo libro offre una vasta raccolta di ricette. Ce ne è una in particolare che ritiene rappresenti, più di tutte, la sua filosofia culinaria?

Sicuramente il salame al cioccolato. In realtà non potevo finire questa intervista senza nominare uno dei miei dolci preferiti, ma una grande ciotola capace di contenere tanti ingredienti, messi anche in ordine sparso, capaci di mischiarsi tra loro e dare vita in pochi minuti a una meraviglia, rappresenta bene la mia filosofia in cucina.

Se potesse preparare un dolce o una torta salata per un personaggio (vivo o del passato) chi sceglierebbe e cosa creerebbe per lui?

Farei sicuramente la fondente di cioccolato per Julia Child e me ne godrei una fetta in sua compagnia, parlando di come gli anni sono passati ma le donne hanno ancora tanti sensi di colpa di cui liberarsi e come il cioccolato sia sempre una risposta deliziosa alle complicazioni della vita».