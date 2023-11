Viaggi con gli animali? Ecco come renderli più sicuri con Santévet e Justfortails

Santévet, azienda leader nel settore delle assicurazioni per la salute degli animali, ha annunciato una collaborazione con Justfortails, la prima e unica azienda in Italia specializzata nel supportare le strutture ricettive nel diventare autenticamente pet friendly. L'obiettivo di questa partnership è promuovere la sicurezza e la tranquillità dei viaggiatori che desiderano portare con sé i propri animali, nonché incentivare le aziende del settore turistico e dell'ospitalità a diventare pet-friendly. Attualmente, in Italia, il comparto della pet economy è in costante crescita, con un valore stimato di circa 3,5 miliardi di euro. Interessanti sono i dati relativi al trend del cosiddetto "pet tourism". Secondo un'indagine condotta dall'istituto di ricerca Emg Different, nell'estate del 2023 sono stati più di 6,5 milioni i proprietari di cani e gatti che hanno viaggiato in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Nell'estate 2023 più di 6,5 milioni i proprietari di cani e gatti hanno viaggiato in compagnia dei propri animali

Nel caso dei cani, oltre il 69% li ha portati con sé, e oltre il 73% si è dichiarato disposto a pagare di più per soggiornare in una struttura pet friendly. Inoltre, in circa il 57% dei casi, la presenza di un animale domestico ha influenzato la scelta dell'alloggio e persino della destinazione in vacanza (nel 31% dei casi).

L'Italia è un partecipante attivo nel pet tech

Un recente Osservatorio, lanciato da Santévet in occasione del suo ventesimo anniversario, ha evidenziato che l'Italia rimane un partecipante attivo nel pet tech, con 67 startup, 4 grandi aziende e 30 PMI principalmente attive nei sottosettori del pet food, dell'e-commerce e degli accessori per animali. «Viaggiare con il proprio animale domestico dovrebbe essere un'esperienza straordinaria, e l'assicurazione sanitaria con responsabilità civile in viaggio è una parte essenziale di questa esperienza» ha affermato Simone Tornaghi, country manager Italia di Santévet. «Spesso non è facile trovare strutture turistiche ‘pet-friendly', come è successo la scorsa estate a un italiano su quattro, secondo l'Enpa. Con questa partnership vogliamo contribuire a rendere il pet tourism il più agevole possibile: un'assicurazione sanitaria e di responsabilità civile sarà per gli operatori del settore una garanzia ulteriore per poter accogliere coloro che viaggiano con il proprio amico a quattro zampe».

«Justfortails è nata con l'obiettivo di trasformare l'ospitalità pet friendly in un'esperienza senza compromessi» ha commentato Eleonora Pinello, ceo e founder della startup. «Ci impegniamo a offrire servizi di consulenza esperta e formazione di altissimo livello per garantire che gli animali domestici e i loro proprietari siano trattati con la massima attenzione e rispetto, il tutto attraverso una profonda comprensione delle esigenze dei nostri amici a quattro zampe. La collaborazione con Santévet sarà fondamentale nel confronto con i pet owners e con le strutture aderenti per sottolineare l'importanza di una copertura sanitaria e di responsabilità civile quando si viaggia, e non solo».