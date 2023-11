Turismo più autentico in Sardegna con l'alleanza dei Centri commerciali naturali

In Sardegna è nata una nuova iniziativa volta a promuovere il turismo e il commercio, attraverso l'unione dei Centri commerciali naturali (Ccn) diffusi in tutta la regione. Questi centri hanno finora operato efficacemente, promuovendo programmi di valorizzazione delle risorse culturali e professionali, rappresentative dell'identità del territorio. Durante la prima presentazione istituzionale presso l'assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio, l'iniziativa ha suscitato grande interesse da parte dell'assessore regionale Gianni Chessa.

Il quartiere Marina a Cagliari in Sardegna

In Sardegna nasce il Consorzio regionale dei Centri commerciali naturali: gli obiettivi

«Per mesi si è lavorato a un programma di sviluppo che possa sancire l'opportunità di crescere ulteriormente secondo tale filosofia e seguendo questa linea d'azione - ha affermato Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio regionale. Ci troviamo dunque a un passo dalla piena operatività di un nuovo sistema di gestione e di promozione del territorio: singole realtà, custodi di valori identitari unici, confluiscono in una piattaforma programmatica e organizzativa comune, che presenterà la Sardegna in una veste inedita, attraverso un viaggio cosiddetto “esperienziale”. Il nuovo Consorzio regionale dei Centri commerciali naturali sta compiendo i primi passi, dalla concezione allo studio e alla strutturazione di un'offerta turistica condivisa che abbraccia le radici e la cultura della regione. Esso riunisce i consorzi locali esistenti e si rivolge anche alle realtà territoriali non ancora organizzate, con l'obiettivo di garantire un'esperienza multisensoriale di alta qualità».

Gianluca Mureddu, Franco Onnis, Davide Marcello, Luca Faedda, Rita Musso, Gianni Chessa, Daniela Riu, Roberto Porseo

Le intenzioni, gli obiettivi e le prospettive sono state presentate all'assessore Regionale al Turismo Gianni Chessa, il quale ha già accolto alcune soluzioni concrete. Un elemento chiave sarà l'organizzazione di eventi specifici per veicolare l'identità del territorio, promuovendo il patrimonio enogastronomico, le strutture ricettive di qualità, e offrendo un'esperienza di conoscenza indimenticabile attraverso incontri, immagini, profumi e suoni. Questa sarà la firma distintiva del consorzio regionale, dove ciascun Ccn rappresenterà un valore primario, miscelando tradizione, artigianato, natura, storia, gastronomia, e radici in un prodotto turistico originale. L'iniziativa sta trovando ampio sostegno nella programmazione regionale, al fine di integrare questi percorsi nell'offerta turistica della Sardegna. Ogni azione ideata e sviluppata all'interno della rete operativa dei Ccn sarà completata attraverso la collaborazione con le amministrazioni pubbliche e altre associazioni o consorzi con interessi simili. Questa rete rappresenterà oltre settecento imprese e avrà maggiore capacità di accedere a finanziamenti per sostenere una promozione più ampia della Sardegna.

Chi sono i fondatori del Consorzio regionale dei Centri commerciali naturali in Sardegna?

Questi i fondatori del Consorzio: